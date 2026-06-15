Petualangan Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor imbang 2-2 melawan Jepang. Kapten Timnas Belanda, Virgil van Dijk, tak menutupi kekecewaannya. Pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, menyatakan rasa sepakatnya setelah duel melawan Jepang.

Ronald Koeman Sepakat dengan Virgil van Dijk usai Timnas Belanda Gagal Kalahkan Jepang di Piala Dunia 2026 . Petualangan De Oranje di Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor imbang 2-2.

Kapten Timnas Belanda, Virgil van Dijk, tak menutupi kekecewaannya. Golnya tak cukup untuk membantu De Oranje menaklukkan Jepang di pentas Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, menyatakan rasa sepakatnya setelah duel melawan Jepang. Pemain Manchester United Jadi Bintang di Piala Dunia 2026, Amad Diallo Bawa Pantai Gading Ukir Kemenangan atas Ekuador.

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