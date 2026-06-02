Timnas Basket U18 Putri Indonesia Buka Kiprah dengan Kemenangan 66-49 atas Singapura di FIBA U18 Asia Cup SEABA 2026

Indonesia meraih kemenangan perdana di FIBA U18 Women's Asia Cup SEABA Qualifiers 2026 setelah mengalahkan Singapura dengan skor 66-49. Kemenangan ini dipengaruhi kontribusi trio Ariqa Shafa Chayyara, Inez Angelina Welly, dan Joanne Giovanni. Tim akan melanjutkan.Group stage dengan menghadapi Vietnam, Thailand, dan Filipina.

Timnas Basket U18 Putri Indonesia memulai perjalanannya di FIBA U18 Women's Asia Cup SEABA Qualifiers 2026 dengan kemenangan atas Singapura. Laga perdana berlangsung di Sti West Negros University Gym, Bacolod, Filipina, pada 2 Juni 2026, dan berakhir dengan skor 66-49.

Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga-laga selanjutnya di turnamen kualifikasi. Skuad Garuda Muda tampil dominan sejak awal dengan performa solid. Ariqa Shafa Chayyara menjadi pencetak angka tertinggi dengan 14 poin, diikuti Inez Angelina Welly dengan 11 poin, dan Joanne Giovanni dengan 10 poin. Kontribusi merata pemain menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki tim.

Pelatih Amin Prihantono memimpin 12 pemain terpilih setelah seleksi dari 76 peserta. Jadwal mengancang padat: Indonesia akan temu Vietnam pada 4 Juni, Thailand pada 5 Juni, dan Filipina pada 6 Juni. Target utama adalah lolos ke putaran selanjutnya Kejuaraan Asia. Kemenangan ini juga menguatkan motivasi tim untuk menjaga konsistensi di semua laga





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Basket U18 Putri FIBA Asia Cup SEABA Qualifiers Indonesia Vs Singapura

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