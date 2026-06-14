Timnas Basket U18 Indonesia Tersingkir dari Piala Asia U18 FIBA 2026, Fokus ke Perebutan Peringkat Ketiga di SEABA Qualifiers

Timnas basket U18 Indonesia harus mengakhiri mimpi tampil di Piala Asia U18 FIBA 2026 setelah kalah dari Thailand di semifinal SEABA Qualifiers. Skor 50-68 menutup peluang lolos, karena hanya dua finalis yang berhak berlaga. Pelatih Ismael mengaku pemain kurang lepas dan akurasi tembakan tiga poin rendah s泰国 memiliki keunggulan fisik yang signifikan.Indonesia此前在小组赛B中保持全胜，先后大胜老挝和老馬來西亞，但半决赛失利终结了这一纪录。经理Cokorda Raka Satrya Wibawa确认球队已无缘 Ahmedabad 决赛圈，因此全力争夺第三名。周日的季军赛将面对马来西亚，胜利将作为对失望的安慰。

Timnas Basket U18 Indonesia terpaksa mengakhiri harapan untuk tampil di Piala Asia U18 FIBA 2026 setelah menyerah pada semifinal kualifikasi. Kini fokus beralih ke pertandingan perebutan posisi ketiga melawan Malaysia.

Timnas U18 putra Indonesia harus menyadari bahwa mimpi mengikuti turnamen utama Piala Asia U18 FIBA 2026 sudah mustahil setelah kekalahan dari tuan rumah Thailand dengan skor 50-68 di semifinal SEABA Qualifiers. Kekalahan ini menutup peluang karena hanya dua tim finalis yang mendapatkan kualifikasi. Beberapa faktor diungkapkan pelatih Ismael terkait kegagalan, seperti ketidaklelasan pemain, akurasi tembakan tiga poin yang rendah, serta keunggulan fisik lawan. Meski demikian, semangat tim tetap tinggi untuk memenangkan perebutan peringkat ketiga melawan Malaysia.

Sebelum semifinal, Indonesia mencatat performa sempurna di Grup B dengan kemenangan atas Laos (89-35) dan Malaysia (65-55). Namun kekalahan dari Thailand mengakhiri rekor tersebut. Manajer Cokorda Raka Satrya Wibawa memastikan peluang lolos sudah tidak ada sehingga fokus sepenuhnya pada laga mengakhiri turnamen dengan hasil positif. Pertandingan semifinal berlangsung ketat sejak awal namun Thailand mengamankan kemenangan dominan. Kini Indonesia akan berjuang menjaga harga diri dalam laga peringkat ketiga





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