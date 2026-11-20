Timnas basket putra Indonesia mengalahkan Satria Muda Pertamina 74-70 dalam uji coba. Kemenangan ini menjadi persiapan krusial menghadapi putaran kedua pra-kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Mongolia.

Timnas basket putra Indonesia berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung dengan skor 74-70 pada pertandingan uji coba di Hall Basket GMSB Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026). Pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan tim menghadapi putaran kedua pra-kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 yang akan dilaksanakan di Ulaanbaatar, Mongolia, pada 26-29 November. Kemenangan ini menegaskan kesiapan mental dan taktis para pemain sebelum terjun ke kancah kompetisi internasional yang sengit.

Mekanisme Kemenangan di Kuarter Terakhir

Timnas Indonesia tidak memenangkan pertandingan secara dominan sejak awal, melainkan melalui perjuangan keras yang puncaknya terjadi pada kuarter terakhir. Setelah sempat tertinggal di kuarter ketiga, para pemain berhasil meningkatkan intensitas permainan untuk membalikkan keadaan. Keputusan taktis ini memungkinkan Indonesia mengunci kemenangan dengan selisih empat poin, menunjukkan ketahanan fisik dan psikologis yang vital dalam situasi tekan tinggi.

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Pendapat Pelatih Koko Heru Setyo Nugroho

Pelatih timnas Indonesia, Koko Heru Setyo Nugroho, menyebutkan bahwa kondisi fisik pemain menjadi faktor signifikan yang memengaruhi penampilan selama laga. Hal ini disebabkan oleh jadwal padat di mana tim harus menjalani dua pertandingan uji coba dalam dua hari beruntun. Koko menjelaskan bahwa kondisi lelah tersebut disengaja untuk mensimulasikan skenario pertandingan nyata, khususnya format back-to-back yang juga akan dihadapi di Mongolia.

Ia menekankan bahwa kelelahan adalah bagian inherent dari permainan basket modern, namun respons positif para pemain menjadi kunci utama. Meskipun banyak pemain merasakan efek fatigue, mereka tetap mampu mencari cara untuk meraih kemenangan, sesuatu yang dianggap paling penting oleh pelatih. Hal ini membuktikan bahwa tim memiliki kedalaman roster dan kemampuan adaptasi yang baik di bawah tekanan.

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Prospek Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029

Indonesia ditempatkan di Grup F putaran kedua pra-kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 bersama Malaysia, Hong Kong, Thailand, Mongolia, dan Fiji. Namun, dalam putaran kedua ini, Indonesia hanya akan menjamu Mongolia, Thailand, dan Fiji karena hasil laga melawan Malaysia dan Hong Kong dari putaran pertama tetap diperhitungkan. Posisi ini memberikan beban strategis bagi tim untuk mengumpulkan poin maksimal dalam sisa laga.

Jadwal resmi pertandingan di Mongolia telah ditentukan dengan detail kronologis yang ketat. Indonesia akan bertanding melawan tuan rumah, Mongolia, pada Kamis (26/11), dilanjutkan menghadapi Thailand pada Jumat (27/11), dan menutup sesi dengan melawan Fiji pada Minggu (29/11). Susunan jadwal beruntun ini kembali menguji stamina tim di tengah kondisi geografis dan iklim yang berbeda dengan Jakarta.

Implikasi Terhadap Babak Kualifikasi Selanjutnya

Indonesia memasuki putaran kedua dengan catatan hasil satu kemenangan dan dua kekalahan dari putaran pertama. Empat tim teratas dari masing-masing grup pada putaran kedua berhak melaju ke babak kualifikasi utama. Empat tim yang lolos dari fase pra-kualifikasi ini akan bergabung dengan 16 tim yang telah mendapatkan tempat otomatis berdasarkan keikutsertaan mereka pada FIBA Asia Cup 2025 di Jeddah, Arab Saudi.

Tantangan berikutnya sangat besar karena 24 tim akan bersaing memperebutkan 16 tiket ke putaran final FIBA Asia Cup 2029. Setiap poin dalam pertandingan terhadap Mongolia, Thailand, dan Fiji menjadi sangat berharga untuk memastikan posisi di empat besar grup. Kemenangan atas Satria Muda Pertamina menjadi langkah awal yang positif, namun konsistensi hasil di laga resmi tetap menjadi tolok ukur utama keberhasilan tim nasional dalam misi kualifikasi ini.