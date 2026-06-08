Timnas AS Pria Pilih Markas Baru di Irvine Sebelum Piala Dunia, 5.500 Penggemar Hadir di Sesi Latihan Pertama

Tim nasional sepakbola Pria AS (USMNT) telah tiba di tempat penginapan baru mereka di Irvine, California, untuk menuju Piala Dunia. Sesi latihan pertama di markas baru ini dihadiri oleh 5.500 penggemar yang beruntung dari undian, meski latihannya lebih berfokus pada pemulihan. Pelatih Mauricio Pochettino dan para pemain menyambut para penggemar, sementara Chris Richards tampil pertama kalinya berlatih penuh setelah cedera. Persaingan di posisi kiper menjadi sorotan utama menjelang pertandingan melawan Paraguay.

Setelah menghabiskan beberapa pekan terakhir untuk menyesuaikan diri dengan fasilitas latihan baru mereka, tim nasional pria AS tiba di tempat penginapan baru mereka untuk Piala Dunia pada akhir pekan ini.

Senin lalu merupakan sesi latihan pertama mereka di Irvine, yang menandakan bahwa Piala Dunia telah resmi dimulai saat tim ini mengalihkan fokus penuh mereka ke Paraguay. Hari itu penuh dengan peristiwa, yang dipimpin oleh ribuan penggemar yang hadir. Sesi latihan itu sendiri relatif tenang, lebih berfokus pada pemulihan daripada taktik atau strategi permainan. Mauricio Pochettino berbicara kepada media tentang akomodasi baru tim, sementara beberapa pemain lain juga bertemu dengan wartawan untuk memulai minggu persiapan Piala Dunia.

Hari pertama USMNT di markas barunya merupakan hari yang istimewa, terutama karena mereka tidak datang sendirian. Secara total, 5.500 penggemar hadir dalam sesi latihan pertama tim pada pekan ini, dan ke-5.500 orang tersebut adalah pemenang beruntung dari undian yang diikuti oleh 32.000 peserta. Mereka tidak disuguhi hal yang revolusioner karena sesi latihan pada hari Senin itu tergolong ringan, dua hari setelah pertandingan melawan Jerman. Namun, ada momen-momen seru.

Antonee Robinson memenangkan tantangan menendang bola ke mistar gawang mini, yang memicu sorakan penonton agar ia melakukan salto belakang andalannya, yang tidak ia lakukan. Pochettino, setelah beberapa kali diminta oleh para penggemar untuk menendang dari jarak 40 yard, melepaskan tendangan pertamanya yang melebar sebelum melakukan tendangan kedua, yang disambut tepuk tangan. Setelah sesi latihan, para pemain menandatangani tanda tangan untuk para penonton di tribun, dengan Alex Zendejas khususnya menarik kerumunan penggemar yang mengenakan jersey USMNT dan Club America.

"Ini lebih dari yang kami harapkan, dan bukan hanya fasilitasnya, tapi juga orang-orang yang bekerja di sini," kata manajer tersebut. "Saya pikir fasilitas yang bagus dan orang-orang yang hebat adalah kombinasi yang luar biasa. Terkadang Anda bisa melihat fasilitas yang bagus, tapi orang-orangnya tidak begitu hebat. Saya lebih memilih fasilitas yang kurang bagus, tapi orang-orangnya hebat.

Di sini kami memiliki fasilitas yang bagus, orang-orang yang hebat, dan kami sangat, sangat bersyukur. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang terlibat dalam fasilitas ini, karena cara mereka mempersiapkan segalanya dilakukan dengan penuh cinta, itulah hal yang paling penting.

" Aspek terpenting dari sesi latihan hari Senin bukanlah apa yang terjadi di lapangan, melainkan siapa saja yang ikut berlatih. Di antara mereka ada Chris Richards, yang menjalani seluruh sesi tanpa kendala bersama para pemain cadangan dari pertandingan melawan Jerman. Ini adalah kali pertama ia ikut berlatih secara penuh sejak tiba di pemusatan latihan.

"Ini adalah pertama kalinya dia bersama tim," kata Pocettino. "Hampir semua pemain sudah siap untuk dipilih dalam pertandingan. " Satu-satunya pemain yang tidak berlatih bersama kelompok adalah Tyler Adams, yang awalnya keluar untuk menyapa penonton saat sesi dimulai sebelum kembali ke gym. Ketidakhadiran Adams, sama seperti ketidakhadirannya pada sesi awal pekan lalu setelah pertandingan melawan Senegal, disebabkan oleh "pengelolaan beban", menurut seorang pejabat U.S. Soccer.

Matt Freese ditanya secara langsung: apakah dia tahu apakah dia akan diturunkan sebagai starter melawan Paraguay? Dia menjawab tidak tahu. Dia kemudian ditanya mengapa dia layak diturunkan sebagai starter.

"Sebagai seorang pesaing, Anda selalu ingin berada di lapangan, selalu ingin membantu tim dalam kapasitas apa pun, dan hal ini tidak berubah saat ini. Jika saya dipanggil untuk bertugas, saya siap melakukannya," katanya.

"Saya mendapatkan banyak kepercayaan diri dari kerja keras yang telah saya lakukan, dan saya telah bekerja cukup keras, jadi saya tahu sekarang adalah saatnya untuk percaya diri. " Persaingan kiper tetap menjadi topik pembicaraan. Matt Turner menjadi starter melawan Senegal sebelum digantikan oleh Chris Brady pada babak pertama. Kemudian Freese mendapat kesempatan melawan Jerman, bermain penuh 90 menit.

Bahkan sekarang, beberapa hari menjelang Piala Dunia, belum ada indikasi konkret siapa yang akan menjadi starter di gawang. Situasi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama bertahun-tahun, AS memiliki kiper utama yang jelas, dan salah satu kritik terhadap tim ini adalah kurangnya kiper yang jelas. Sebagai seseorang yang tumbuh besar mengikuti legenda seperti Tim Howard, Brad Friedel, Kasey Keller, dan Tony Meola, Freese memahami dinamika tersebut namun berharap mendapat kesempatan untuk mengukuhkan posisinya di antara mereka di Piala Dunia.

"Saya tidak benar-benar mendengarkan siapa pun di luar rekan-rekan setim dan staf pelatih," katanya





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas AS Piala Dunia USMNT Mauricio Pochettino Chris Richards Matt Freese Irvine Paraguay Kiper Sesi Latihan 5.500 Penggemar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hasil Argentina Vs Honduras 2-0, Lautaro 1 Gol dan 1 AssistTimnas Argentina sang juara bertahan Piala Dunia memenangi keenam laga persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026.

Read more »

Piala Dunia 2026 Bisa Jadi yang Tersulit Sepanjang Sejarah: Cuaca Ekstrem, Perjalanan Jauh, dan Zona WaktuPiala Dunia 2026 menghadirkan kombinasi panas, perjalanan jauh, perbedaan zona waktu, dan ketinggian yang bisa memengaruhi performa tim.

Read more »

Peluang Timnas Brasil Raih Gelar Dunia Keenam di Piala Dunia 2026, Mampukah Carlo Ancelotti Pecahkan Kutukan?Brasil membidik gelar dunia keenam di Piala Dunia 2026. Ancelotti pimpin tim dengan skuad kuat dan peluang besar juara masih terbuka lebar

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026 dari Para Jurnalis Dunia: Favorit Juara hingga Tim KejutanPrediksi Piala Dunia 2026 dari jurnalis dunia sebut Prancis dan Spanyol favorit juara. Intip juga tim kejutan yang patut diwaspadai di turnamen ini

Read more »