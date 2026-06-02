Timnas Amerika Serikat siap unjuk gigi di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, bertekad melampaui catatan terbaik mereka. Akankah Christian Pulisic dkk. mampu membawa AS berjaya di kandang sendiri?

Timnas Amerika Serikat siap unjuk gigi di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, bertekad melampaui catatan terbaik mereka. Akankah Christian Pulisic dkk. mampu membawa AS berjaya di kandang sendiri?

(AntaraNews) bersama Kanada dan Meksiko. Ini merupakan partisipasi ke-12 AS dalam turnamen empat tahunan tersebut, sekaligus yang kedua kalinya mereka menjadi tuan rumah setelah edisi 1994.

Dengan dukungan penuh dari penggemar di kandang sendiri, mengusung ambisi besar untuk tidak hanya memperbaiki catatan di edisi sebelumnya, tetapi juga menorehkan sejarah baru. Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan bagi AS untuk melampaui pencapaian terbaik mereka yang terjadi pada Piala Dunia perdana di Uruguay tahun 1930, di mana mereka berhasil meraih peringkat ketiga. Berada dibersama Paraguay, Turki, dan Australia, AS akan memulai perjalanan mereka pada 13 Juni melawan Paraguay.

Laga ini akan menjadi pembuka bagi serangkaian pertandingan yang diharapkan dapat membawa mereka melaju jauh dalam kompetisi. telah melakukan persiapan intensif, termasuk melakoni laga pemanasan. Mereka berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 pada Senin, menunjukkan kesiapan tim. Selanjutnya, AS akan menutup rangkaian laga pemanasan dengan menghadapi juara dunia empat kali, Jerman, pada Minggu (7/6) pukul 01.30 WIB di Soldier Field, Chicago, sebagai ujian terakhir sebelum turnamen dimulai.

Sebagaimana diketahui, Timnas Amerika Serikat secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa melalui jalur kualifikasi, sebuah keuntungan signifikan dibandingkan tim-tim lain. Edisi kali ini akan menjadi partisipasi ke-12 AS di ajang paling bergengsi sepak bola dunia. Sebelumnya, pada tahun 1994, saat juga bertindak sebagai tuan rumah, AS berhasil mencapai babak 16 besar sebelum akhirnya ditundukkan 1-0 oleh Brasil, yang kemudian keluar sebagai juara.

Sejarah partisipasi AS di Piala Dunia dimulai sejak edisi perdana pada tahun 1930 di Montevideo, Uruguay, di mana mereka menjadi salah satu dari 13 negara peserta. Setelah mengalahkan Paraguay dan Belgia di fase grup, perjalanan AS terhenti di babak semifinal oleh Argentina, dan kemudian dikalahkan Yugoslavia pada perebutan tempat ketiga. Capaian ini menjadi yang terbaik bagi AS hingga saat ini, dengan prestasi tertinggi setelah itu hanya mencapai babak perempat final pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang.

Pada Piala Dunia 2022, Timnas Amerika Serikat menunjukkan performa solid di babak grup dengan hasil imbang melawan Wales dan Inggris, serta satu kemenangan atas Iran. Namun, langkah mereka terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan Belanda dengan skor 1-3. Secara keseluruhan, dari 11 edisi yang telah diikuti, AS mencatatkan sembilan kemenangan, delapan seri, dan 20 kekalahan dari total 37 pertandingan.

Untuk Piala Dunia 2026, Timnas Amerika Serikat akan berada di bawah arahan pelatih Mauricio Pochettino, yang ditunjuk pada September 2024 setelah berakhirnya masa jabatan kedua Gregg Berhalter. Mantan pemain internasional Argentina ini membawa pengalaman melatih yang luas dari klub-klub top Eropa seperti Chelsea, Paris Saint-Germain, Tottenham, Southampton, dan Espanyol. Di bawah kepemimpinan Pochettino, skuad AS telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Dari 25 pertandingan yang dipimpinnya, Pochettino berhasil mencatatkan 15 kemenangan, satu hasil seri, dan sembilan kekalahan.

Rekam jejak ini menunjukkan kapasitasnya dalam meracik strategi dan mengelola tim di level tertinggi, memberikan harapan besar bagi AS untuk bersaing di Piala Dunia 2026. Skuad Timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 akan dipimpin oleh Christian Pulisic, penyerang andalan yang saat ini membela AC Milan. Pulisic, yang pernah bermain untuk Chelsea dan Borussia Dortmund, telah mengumpulkan 85 sejak debutnya pada Maret 2016.

Pengalamannya memenangi Liga Champions dan performa apiknya di level klub menjadikannya motor serangan utama tim. dari 30 penampilannya bersama Milan musim ini. Ia akan didukung oleh sejumlah pemain berpengalaman lainnya, termasuk Weston McKennie dari Juventus, Chris Richards yang baru saja memenangi Liga Konferensi Eropa bersama Crystal Palace, serta Tyler Adams yang menjadi bagian penting Bournemouth dalam perjalanan pertama mereka ke kompetisi Eropa musim depan. Kombinasi pemain bintang ini diharapkan mampu membawa AS meraih kejayaan di Piala Dunia 2026





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Timnas Amerika Serikat Piala Dunia 2026 Christian Pulisic Mauricio Pochettino

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