Timnas Amerika Serikat Siap Tampil sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2026

Timnas Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko di Piala Dunia 2026, berambisi memperbaiki catatan historis mereka dan meraih hasil terbaik di turnamen ini dengan dukungan penuh suporter.

Timnas Amerika Serikat (AS) akan menjadi tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko untuk Piala Dunia 2026 , menandai partisipasi ke-12 mereka di turnamen sepak bola paling bergengsi dunia.

Sebagai tuan rumah, AS mendapatkan kurs langsung tanpa melalui kualifikasi. Pada edisi 2026, Piala Dunia untuk pertama kalinya dihadiri oleh 48 tim, membuat kompetisi menjadi lebih luas dan menantang. AS masuk ke Grup D bersama Paraguay, Turki, dan Australia. Laga pertama mereka dijadwalkan melawan Paraguay pada 13 Juni 2026, sekitar sehari setelah laga pembukaan di Meksiko.

Setelah itu, mereka akan bertemu Australia pada 20 Juni, lalu menutup fase grup melawan Turki pada 26 Juni. Sebelum turnamen utama, tim The Stars & Stripes telah melakukan laga pemanasan melawan Senegal dan akan menguji diri lagi melawan Jerman, juara dunia empat kali, di Soldier Field, Chicago. AS memiliki sejarah panjang di Piala Dunia, dimulai dari keikutsertaan pertama pada 1930 di Uruguay di mana mereka mencapai peringkat ketiga, prestasi terbaik mereka sejauh ini.

Pada 1994, ketika kedua kalinya menjadi tuan rumah, AS lolos ke babak 16 besar sebelum dikalahkan oleh Brasil yang juara. Di Piala Dunia 2022, they menjuarai grup tanpa kekalahan namun harus berhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan Belanda 1-3. Secara statistik, dari 11 edisi sebelumnya, AS telah bermain 37 pertandingan dengan sembilan kemenangan, delapan hasil imbang, dan 20 kekalahan. Untuk Piala Dunia 2026, mereka[diharapkan untuk[memperbaiki catatan mereka dan mungkin menembus lebih jauh berkat dukungan penuh dari[penonton rumah.

Pelatih utama AS saat ini adalah Mauricio Pochettino, mantan pelatih di klub-klub Eropa seperti Chelsea, Tottenham, dan Paris Saint-Germain, yang ditunjuk pada September 2024. Di bawah asuhannya, AS telah tampil dalam 25 pertandingan dengan 15 kemenangan, satu seri, dan sembilan kekalahan. Kapten tim dan bintang utama adalah Christian Pulisic yang kini bermain untuk AC Milan. Pulisic memiliki 85 penampilan untuk AS dengan 33 gol dan 22 assist sejak debut pada Maret 2016.

Ia didukung oleh rekan senegaranya di Serie A, Weston McKennie (Juventus), serta pemain berpengalaman lain seperti Chris Richards (Crystal Palace) dan Tyler Adams (Bournemouth). Dengan Gabungan tuan rumah tiga negara, Piala Dunia 2026 menjadi ajang yang[menjanjikan bagi AS untuk[mengejar prestasi tertinggi mereka. Pertandingan akan digelar di berbagai kota di Kanada, Meksiko, dan AS, memberikan keuntungan tambahan bagi tim tuan rumah yang akan mendominasi suasana.

Faktor kunci untuk keberhasilan AS mencakupon keakraban dengan lapangan, dukungan lokal, serta penguasaan strategi di bawah Pochettino. Tim ini berharap dapat mengakhiri gunung bromo performance di Piala Dunia dengan membawa trofi ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya





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Piala Dunia 2026 Timnas Amerika Serikat Tuan Rumah Grup D Mauricio Pochettino Christian Pulisic

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