Timnas Amerika Serikat Luncurkan Daftar Pemain untuk Piala Dunia 2026

Timnas Amerika Serikat mengumumkan daftar pemainnya untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Mauricico Pochettino menyiapkan 26 nama terpilih yang bakal terjun untuk menghadapi putaran final event akbar garapan FIFA di rumah mereka sendiri.

Timnas Amerika Serikat meluncurkan kekuatan penuh untuk menghadapi Piala Dunia 2026 dengan Mauricico Pochettino mengombinasikan bintang Eropa dan pemain lokal . Tuan rumah Amerika Serikat akhirnya mengumumkan daftar pemainnya untuk Piala Dunia tahun ini.

Pengumuman tersebut dirilis pada Rabu (27/5/2026) dini hari WIB. Pelatih Mauricico Pochettino menyiapkan 26 nama terpilih yang bakal terjun untuk menghadapi putaran final event akbar garapan FIFA di rumah mereka sendiri. Dalam daftar itu mencakup bintang-bintang dari Eropa seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams. Selain itu ada pula Folarin Balogun dan Matt Freese yang bakal debut di Piala Dunia tahun ini.

Menariknya, Pochettino tidak memanggil Diego Luna dan Tanner Tessmann. Kedua pemain tersebut sempat digadang-gadang bakal masuk dalam skuad Timnas Amerika untuk Piala Dunia. Baca Juga: Drawing Piala Dunia 2026 - Skenario Grup Neraka bagi Timnas Amerika Serikat Luna diketahui mengalami cedera otot saat memperkuat Real Salt Lake





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Amerika Serikat Piala Dunia 2026 Mauricico Pochettino Bintang Eropa Pemain Lokal Christian Pulisic Weston Mckennie Tyler Adams Folarin Balogun Matt Freese Diego Luna Tanner Tessmann Piala Dunia 2026 - Skenario Grup Neraka Bagi T Luna Mengalami Cedera Otot Saat Memperkuat Rea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIFA Gelar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan KanadaFIFA, organisasi induk sepak bola dunia, akan menggelar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 12 Juni hingga 20 Juli. Acara pembukaan akan berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko pada 11 Juni, sedangkan final atau penutupan digelar di Stadion MetLife, New York, Amerika Serikat.

Read more »

5 Pemain Timnas Amerika Serikat yang Tampil Apik di Eropa jelang Piala Dunia 2026Timnas Amerika Serikat menikmati musim impresif pemainnya di Eropa sepanjang 2025-2026 jelang Piala Dunia 2026.

Read more »

FIFA turun tangan dan membatalkan kebijakan Amerika SerikatTim nasional Republik Demokratik Kongo mendapat kabar baik dari FIFA: mereka tidak perlu menjalani karantina selama tiga minggu. Sebelumnya, tim tersebut justru dikenakan aturan tersebut akibat wabah Ebola di negara tersebut. Kongo mengajukan protes kepada FIFA, dan upaya tersebut membuahkan hasil.

Read more »

Parah, Presiden Meksiko Bongkar Ternyata Amerika Tak Mau Terima Timnas Iran selama Piala DuniaKeputusan Timnas Iran bermarkas di Meksiko selama Piala Dunia 2026 ternyata bukan tanpa alasan. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, membongkar fakta mengejutkan bahwa Am

Read more »