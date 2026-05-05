Tim Weah: Lebih dari Pesepakbola, Menjadi Pencerita dan Panutan di Piala Dunia

Tim Weah, bintang sepak bola AS, berbagi pandangannya tentang peran atlet sebagai penghibur, pencerita, dan panutan. Ia mendiskusikan pentingnya cerita, identitas, dan pengalaman dalam kariernya menjelang Piala Dunia di Amerika Serikat. Weah juga membahas bagaimana latar belakangnya yang beragam membentuk dirinya sebagai simbol sepak bola Amerika.

Tim Weah selalu lebih dari sekadar seorang pesepakbola. Ia berbincang dengan GOAL mengenai seni, identitas, seni bercerita, dan peran yang ingin ia mainkan di Piala Dunia yang digelar di negaranya sendiri.

Weah memahami peran atlet dalam masyarakat modern, terutama karena peran tersebut sebenarnya tidak terlalu modern. Peran itu cukup mendasar, dan tugasnya tidak pernah berubah. Mungkin tidak akan pernah berubah. Selama berabad-abad, orang-orang seperti Weah selalu dibutuhkan dalam masyarakat.

Mereka dibutuhkan untuk menghibur. Saya selalu mengatakan bahwa jika Anda membawa zaman modern ini dan membawanya kembali ke masa Kekaisaran Romawi, kami akan menjadi para penghibur. Saat ini, kami sedang tampil. Weah adalah seorang penampil, ya, dan pertunjukan terpenting dalam kariernya ada di depan mata.

Piala Dunia akan datang ke negara asalnya. Dia tak akan pernah tampil di panggung yang lebih besar. Mata dunia akan tertuju pada bintang berusia 26 tahun ini dan rekan-rekannya di tim nasional pria AS saat mereka melangkah ke Colosseum Romawi modern mereka untuk menyuguhkan pertunjukan bagi massa. Akan tiba waktunya, bagaimanapun, ketika penampilan-penampilan itu berakhir.

Pada kenyataannya, penampilan itu hanya berlangsung 90 menit saja. Waktu sebagai seorang penampil di level ini terbatas. Mungkin tidak seketat mereka yang bertarung di Roma bertahun-tahun yang lalu, tapi tetap saja terbatas. Itulah mengapa, sepanjang wawancara dengan, Weah baik menerima maupun menentang gagasan menjadi seorang penampil.

Itu tidak bisa menjadi segalanya yang bisa dia lakukan, kan? Di mata Weah, ada peran lain yang bisa ia mainkan. Rekan setim, teman, dan anak adalah yang teratas dalam daftar. Begitu pula menjadi panutan dan duta.

Pemilik klub, musisi, seniman, duta — daftarnya terus berlanjut. Weah tertarik pada semuanya. Ia bukanlah orang yang puas hanya ditempatkan dalam satu kotak tertentu, bahkan saat pertandingan-pertandingan terbesar dalam hidupnya semakin mendekat. Namun, ada satu peran khusus yang belakangan ini sering dipikirkan Weah: sebagai pencerita.

Itulah sebabnya, bahkan sekarang, di tengah segala sesuatunya, ia bertanya-tanya seperti apa kisahnya nanti, dan bagaimana bentuknya setelah semua ini berakhir. Itulah sebabnya ia mencari cerita-cerita lain dan berusaha memasukkan sebanyak mungkin elemen ke dalam bagian-bagian dari ceritanya sendiri. Dan, pada akhirnya, itulah alasan ia melakukan semua ini: untuk memiliki kisah-kisah yang layak dikenang dengan bangga. Semua ini adalah bagian dari kisahku, katanya.

Ketika aku tua nanti, aku akan bisa berbagi semua pengalamanku dengan anak-anak dan cucu-cucuku. Itulah mengapa aku menjalani hidup ini, dan itulah mengapa aku melewati semua ujian dan cobaan ini, semua momen indah ini, semua negara yang berbeda ini, semua budaya ini: untuk berbagi dengan anak-anak dan cucu-cucuku di masa depan. Aku pikir itulah hal yang indah dari pengalaman ini: ini bukan hanya tentang olahraga. Ini juga tentang hidup, dan aku masih mencoba memahami itu.

Aku berharap bisa mengunjungi lebih banyak tempat, belajar lebih banyak hal, dan terhubung dengan lebih banyak orang, sehingga aku akan memiliki cerita untuk ditinggalkan bagi anak-anakku yang lebih muda ketika aku sudah tidak ada di sini. Namun, Weah masih di sini. Kisahnya masih berlanjut, dan dia masih mencari tahu peran-peran berbeda yang akan dia mainkan menjelang bab terbesar dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, orang-orang telah mendiskusikan dan menganalisis apa arti Piala Dunia yang akan datang bagi sepak bola Amerika.

Tak banyak orang yang lebih tepat untuk menjawab pertanyaan itu selain Weah. Hal itu karena, dalam beberapa hal, ia adalah representasi sempurna dari sepak bola Amerika. Ia adalah putra dari seorang legenda sepak bola Liberia yang kemudian memimpin negaranya. Ia juga putra dari seorang perawat Jamaika yang telah menghabiskan masa dewasanya memperjuangkan mereka yang kurang beruntung.

Ia menghabiskan sebagian masa kecilnya di New York dan Florida, fasih berbahasa asing, dan pernah tinggal di Paris, Glasgow, Lille, Turin, serta Marseille selama karier bermainnya. Apa yang lebih Amerika dari itu? Ternyata, tidak banyak. Dan Tim Nasional AS (USMNT) adalah representasi dari hal itu.

Ini adalah campuran orang-orang dari berbagai negara bagian dan latar belakang yang berbeda. Beberapa di antaranya tumbuh besar di AS, sementara yang lain menemukan AS pada titik-titik berbeda dalam hidup mereka. Weah memiliki pengalaman dengan mereka semua. Dia juga memiliki pengalamannya sendiri.

Di mana pun saya pergi, saya selalu mengambil sedikit sesuatu dari tempat-tempat itu, katanya. Yang paling penting, yang saya ambil dari tempat-tempat itu adalah cinta saya terhadap orang-orang secara umum dan terhadap dunia. Saya pikir bisa bepergian, melihat tempat-tempat berbeda, dan terhubung dengan budaya serta tradisi yang berbeda adalah hal yang saya lakukan sejak kecil





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tim Weah Piala Dunia Sepak Bola Amerika Pencerita Panutan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2 Tim Promosi, 2 Tim Degradasi: Peta Baru BRI Super League 2026/2027 Mulai TerlihatGarudayaksa FC dan PSS Sleman resmi promosi ke BRI Super League 2026/2027. Semen Padang dan PSBS Biak dipastikan degradasi.

Read more »

Chelsea Minati Striker Tajam Brentford: Siap Bersaing dengan Tim-tim Papan Atas Inggris!Chelsea dikabarkan siap berminat untuk mengamankan jasa Igor Thiago dari Brentford.

Read more »

Profil Tuan Rumah Piala Dunia 2026: Amerika Serikat - Jadi Jantung Turnamen Sepak Bola DuniaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Profil Tuan Rumah Piala Dunia 2026: Kanada - Dua Kota Ikonik dan Ambisi di Panggung DuniaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Piala Asia U-17 2026: Garuda Muda Hadapi China, Awal Misi Sulit Menuju Piala DuniaJPNN.com : Timnas Indonesia akan menghadapi ajang Piala Asia U-17 2026 di Jeddah, Arab Saudi menghadapi China, Selasa (5/5) malam WIB

Read more »

Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2030 Terbuka Lebar setelah Gianni Infantino Setujui Skenario 64 TimBerita Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2030 Terbuka Lebar setelah Gianni Infantino Setujui Skenario 64 Tim terbaru hari ini 2026-05-05 23:50:45 dari sumber yang terpercaya

Read more »