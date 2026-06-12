Tim Voli Putri Indonesia Hadapi Hong Kong di AVC Women's Volleyball Cup 2026

Indonesia akan bertanding melawan Hong Kong di penyisihan Grup B AVC Women's Volleyball Cup 2026. Pertandingan disiarkan langsung di MOJI melalui Vidio. Tim Merah Putih bertekad meraih kemenangan pertama setelah mencapai final pada edisi 2023.

Tim voli putri Indonesia akan menghadapi Hong Kong dalam lanjutan AVC Women's Volleyball Cup 2026 yang berlangsung di Candon City Arena, Filipina, pada 9 Juni 2026.

Pertandingan ini merupakan bagian dari penyisihan Grup B yang juga dihuni oleh Vietnam, Kazakhstan, Iran, dan Lebanon. Laga ini akan disiarkan secara langsung melalui platform streaming Vidio di kanal MOJI. Indonesia belum pernah meraih gelar juara di turnamen ini, namun pernah mencapai final pada edisi 2023. Saat itu, tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 2-3 dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Kini, Indonesia bertekad untuk melampaui capaian tersebut dan menunjukkan peningkatan performa di turnamen yang mempertemukan negara-negara Asia ini. Tim Indonesia yang diperkuat oleh pemain-pemain berpengalaman seperti Megawati Hangestri Pertiwi dan Amalia Fajria Nabila diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit terhadap lawan-lawannya. Pelatih tim Indonesia, Pedro Lilipaly, telah menyusun strategi matang untuk menghadapi setiap pertandingan, termasuk melawan Hong Kong yang dikenal memiliki pertahanan solid.

Di sisi lain, Grup A diisi oleh Filipina sebagai tuan rumah, Chinese Taipei, Korea Selatan, Kirgistan, Australia, dan Uzbekistan. Persaingan di grup ini diprediksi akan berlangsung ketat dengan beberapa tim unggulan seperti Korea Selatan dan Australia yang memiliki sejarah kuat di voli putri Asia. Turnamen AVC Women's Volleyball Cup 2026 ini menjadi ajang penting bagi tim-tim Asia untuk mengukur kekuatan menjelang kompetisi internasional yang lebih besar.

Bagi Indonesia, partisipasi ini juga menjadi kesempatan untuk menguji mental dan kemampuan tim setelah sekian lama tidak tampil di pentas regional. Pelatih Pedro Lilipaly menekankan pentingnya fokus dan konsistensi sepanjang turnamen.

'Kami harus bermain cerdas dan tidak lengah sedikit pun, karena setiap tim di sini memiliki kualitas yang merata,' ujarnya dalam sesi latihan terakhir. Pertandingan Indonesia vs Hong Kong diprediksi akan berlangsung sengit. Hong Kong sendiri bukanlah lawan yang mudah, meskipun secara peringkat berada di bawah Indonesia. Mereka memiliki pemain-pemain yang lincah dan mampu melakukan serangan cepat.

Oleh karena itu, Indonesia harus waspada terhadap serangan balik dan blok lawan. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan pertandingan ini melalui siaran langsung di MOJI yang dapat diakses melalui aplikasi Vidio. Tersedia paket berlangganan dengan harga mulai dari Rp64.000 per bulan untuk akses penuh. Jadwal siaran dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga disarankan untuk selalu memeriksa informasi terbaru.

AVC Women's Volleyball Cup 2026 berlangsung hingga akhir Juni, dengan babak final dijadwalkan pada 20 Juni 2026. Indonesia berharap dapat melaju ke babak semifinal dan mewujudkan ambisi menjadi juara. Dukungan dari para penggemar di tanah air menjadi motivasi tambahan bagi tim Merah Putih. Dengan semangat juang yang tinggi, Indonesia siap memberikan yang terbaik di ajang bergengsi ini.

Semoga hasil yang memuaskan dapat diraih dan mengharumkan nama bangsa di kancah voli Asia. Selain pertandingan Indonesia vs Hong Kong, turnamen ini juga menyajikan laga-laga menarik lainnya. Di Grup A, tuan rumah Filipina akan berhadapan dengan Chinese Taipei pada hari yang sama. Sementara itu, di Grup B, Vietnam akan melawan Kazakhstan dalam pertandingan yang diprediksi ketat.

Sejarah mencatat bahwa Vietnam adalah juara bertahan setelah mengalahkan Indonesia di final 2023. Tim Vietnam diperkuat oleh pemain bintang seperti Tran Thi Thanh Thuy yang menjadi andalan serangan. Indonesia perlu mewaspadai kekuatan lawan-lawan di grup, terutama Vietnam yang diunggulkan. Namun, dengan persiapan matang dan kerja sama tim yang solid, Indonesia optimis bisa bersaing.

Pelatih Pedro Lilipaly juga menyoroti pentingnya rotasi pemain untuk menjaga kebugaran sepanjang turnamen.

'Kami memiliki skuad yang dalam, dan setiap pemain siap berkontribusi kapan pun dibutuhkan,' tambahnya. Pertandingan Indonesia vs Hong Kong dijadwalkan mulai pukul 16.00 waktu setempat atau 15.00 WIB. Siaran langsung dapat dinikmati melalui MOJI di Vidio dengan kualitas HD. Penggemar voli tanah air diharapkan memberikan dukungan penuh melalui media sosial dan datang ke arena jika memungkinkan.

Kemenangan di laga perdana ini akan menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Dengan semangat kebangkitan voli putri Indonesia, tim siap berjuang hingga titik darah penghabisan





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