Tim Verifikasi Cawapres MPR RI memanggil Andi Amran Sulaiman dan Sugiono untuk meneken surat kesediaan dicalonkan tanpa mundur di tengah proses pencalonan.

Tim Verifikasi Cawapres MPR RI akan memanggil dua calon wakil presiden untuk menandatangani surat kesediaan dicalonkan sekaligus pernyataan tidak akan mengundurkan diri. Kebijakan itu dibahas dalam rapat tim verifikasi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2026). Dua kandidat yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono, yang diusulkan Presiden RI Prabowo kepada MPR.

Presiden Prabowo menyerahkan dua nama calon wakil presiden baru ke MPR RI pada Senin (23/11/2026). Setelah nama tersebut diumumkan MPR, tim verifikasi menyiapkan prosedur pemeriksaan sebelum satu nama dipilih, dilantik, dan disahkan sebagai Wakil Presiden dalam Sidang MPR RI pada 11 Desember 2026.

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Dasar Hukum Pemilihan Wakil Presiden Pengganti

Ahmad Basarah menegaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden di tengah periode pemerintahan termasuk dalam rezim pemilihan. Dasar rujukannya adalah Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 beserta aturan turunannya.

Karena itu, Ahmad Basarah menyatakan seluruh kandidat yang diusulkan wajib mengikuti proses hingga tahap pemungutan suara. Ia menilai tidak ada ruang musyawarah mufakat dalam mekanisme tersebut, sehingga kedua pasangan calon harus terus berproses sampai pemilihan.

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Ahmad Basarah juga menegaskan bahwa tidak boleh ada calon yang mundur di tengah jalan. Pernyataan itu menjadi pijakan bagi tim verifikasi dalam menyusun langkah berikutnya.

Penandatanganan Dokumen Dinilai Penting bagi MPR

MPR menyiapkan mekanisme penandatanganan dokumen yang resmi dan sah secara hukum untuk mencegah kejadian serupa. Ahmad Basarah mengingatkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pernah ada kontestasi yang diikuti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yusril Ihza Mahendra, sebelum Yusril akhirnya memutuskan mundur di tengah jalan.

Menurut Ahmad Basarah, penandatanganan surat kesediaan biasanya dilakukan sebagai akta notarial. Proses itu harus dilakukan di depan notaris, disaksikan para saksi, dan didokumentasikan.

Verifikasi Faktual di Rapat Gabungan MPR

Kedua calon dijadwalkan hadir secara langsung dalam Rapat Gabungan bersama pimpinan MPR RI untuk menjalani verifikasi faktual. Tahap ini dilakukan tanpa melanggar asas pemeriksaan dokumen.

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Ahmad Basarah menjelaskan bahwa verifikasi faktual bertujuan memastikan kesediaan masing-masing calon untuk tidak mengundurkan diri selama proses pencalonan. Kedua bakal calon diundang untuk menandatangani dokumen kesediaan dicalonkan tersebut.

Setelah verifikasi selesai, satu nama dari Andi Amran Sulaiman dan Sugiono akan dipilih, dilantik, dan disahkan sebagai Wakil Presiden dalam Sidang MPR RI pada 11 Desember 2026. Proses ini menjadi penentu siapa yang mengisi kekosongan jabatan wakil presiden di tengah masa pemerintahan.