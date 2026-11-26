Tim Verifikasi MPR RI memastikan keabsahan dokumen Andi Amran Sulaiman setelah klarifikasi perubahan nama dan tahun kelulusan SMA.

Tim Verifikasi MPR RI resmi memverifikasi keabsahan dokumen pendidikan calon Wakil Presiden Andi Amran Sulaiman setelah muncul pertanyaan publik mengenai adanya perbedaan nama dan tahun kelulusan pada ijasah Sekolah Menengah Atas (SMA)-nya. Ketua Tim Verifikasi MPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa seluruh temuan tersebut telah ditelusuri secara mendalam ke institusi terkait untuk memastikan validitas administrasi kandidat.

Klarifikasi Perbedaan Nama Resmi

Tim Verifikasi MPR RI menyatakan bahwa perbedaan penulisan nama pada dokumen kandidat tidak menimbulkan masalah hukum karena telah disahkan melalui jalur resmi. Dalam ijasah SMA, nama mantan Menteri Pertanian tersebut tertulis sebagai Amran Sulaiman, namun pada surat yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto ke MPR, namanya tercantum sebagai Andi Amran Sulaiman. Habiburokhman mengonfirmasi bahwa penambahan nama depan Andi telah disahkan melalui putusan pengadilan sejak tahun 2022, sehingga status legalitas perubahan nama tersebut adalah sah dan valid secara hukum.

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Investigasi Tahun Kelulusan EBTA

Tim verifikasi juga menelusuri perbedaan tahun yang tertera pada ijasah SMA kandidat, di mana terdapat ketimpangan antara tahun ujian dan tahun kelulusan resmi. Pada dokumen ijasah, Amran Sulaiman dinyatakan telah melaksanakan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) pada tahun 1987, namun tanda tangan kepala sekolah yang mengesahkan kelulusan tertulis pada bulan Mei 1988. Habiburokhman menegaskan bahwa tim telah melakukan verifikasi langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjernihkan angka tahun tersebut dan memastikan tidak ada kecurangan dalam administrasi pendidikan.

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Konfirmasi Lulus Resmi Tahun 1988

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengonfirmasi bahwa proses administrasi kelulusan memang memakan waktu lebih dari satu tahun setelah ujian dilaksanakan. Habiburokhman menjelaskan bahwaEBTA dilaksanakan pada bulan Desember 1987, namun kelulusan resmi dikeluarkan pada bulan Mei 1988, yang merupakan prosedur standar di sistem pendidikan saat itu. Tim Verifikasi MPR RI menyimpulkan bahwa tidak ada masalah dalam dokumen tersebut karena SK pelaksanaan ujian dikeluarkan di awal, sedangkan kelulusan resmi diterbitkan beberapa bulan kemudian pada Mei atau Juni tahun berikutnya.