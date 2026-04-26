Tim Taekwondo Indonesia Sabet 4 Medali di British Taekwondo International Open 2026

Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia berhasil meraih 1 medali emas dan 3 medali perunggu pada kejuaraan British Taekwondo International Open 2026 di Manchester, Inggris. Kejuaraan ini merupakan bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026.

Pengurus Besar Taekwondo Indonesia ( PBTI ) dengan bangga mengirimkan Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia untuk berkompetisi dalam kejuaraan British Taekwondo International Open 2026, sebuah ajang bergengsi yang diselenggarakan di National Cycling Centre, Manchester , Inggris, pada tanggal 25-26 April 2026.

Kejuaraan ini memiliki status G1 di bawah naungan World Taekwondo (WT), serta kategori G1 untuk Para Taekwondo, dan melibatkan atlet-atlet dari berbagai kelompok usia, yaitu senior, junior, dan kadet. Partisipasi dalam kejuaraan ini merupakan bagian integral dari strategi PBTI untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia di kancah internasional dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.

Kejuaraan ini menarik perhatian atlet-atlet dari berbagai belahan dunia, khususnya dari negara-negara Eropa yang sangat kompetitif, serta negara-negara lain seperti Amerika, Jerman, Italia, Bulgaria, dan Maroko. Para atlet ini berambisi untuk mengumpulkan poin peringkat Eropa (European ranking points) yang krusial bagi atlet junior dan kadet, yang akan menentukan posisi mereka dalam kompetisi-kompetisi mendatang.

Kehadiran atlet Indonesia di Manchester bukan hanya sekadar mengikuti kompetisi, tetapi juga sebagai kesempatan berharga untuk menguji kemampuan, mengasah teknik, dan membangun pengalaman internasional yang tak ternilai harganya. Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia tampil gemilang di British Taekwondo International Open 2026, berhasil meraih total empat medali. Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari kerja keras, dedikasi, dan semangat juang para atlet serta dukungan penuh dari PBTI.

M. Bassam Raihan, atlet kebanggaan Indonesia di kelas -63 kg, berhasil menyumbangkan medali emas yang sangat berharga, menunjukkan dominasinya di atas ring. Selain itu, tiga atlet lainnya juga berhasil mempersembahkan medali perunggu, yaitu Ni Kadek Heni di kelas -46 kg, Aziz Tumakaka di kelas -54 kg, dan Mhd Raihan Fadhila di kelas -80 kg. Setiap medali yang diraih merupakan hasil dari perjuangan yang gigih dan tak kenal lelah, serta mencerminkan potensi besar yang dimiliki oleh atlet-atlet Taekwondo Indonesia.

Keberhasilan ini tidak hanya membanggakan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi motivasi bagi atlet-atlet lainnya untuk terus berlatih dan meningkatkan prestasi mereka. PBTI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet yang telah berjuang dengan sekuat tenaga dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Selain itu, PBTI juga berterima kasih kepada para pelatih, official, dan seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan tim.

Ketua Umum PBTI, Letjen TNI Richard Tampubolon, menyatakan bahwa keikutsertaan atlet-atlet Taekwondo Indonesia dalam kejuaraan di Inggris merupakan bagian dari rangkaian try out internasional yang telah direncanakan secara matang. Selain British Taekwondo International Open 2026, tim juga akan mengikuti Spanish Open 2026 sebagai ajang persiapan lebih lanjut. Rangkaian try out ini diproyeksikan sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan para atlet menghadapi babak kualifikasi Asian Games yang akan diselenggarakan di Mongolia pada bulan Mei 2026.

Richard menekankan bahwa turnamen level G1 di Manchester Inggris ini sangat penting bagi para atlet untuk mengumpulkan poin peringkat dunia, yang akan mempermudah posisi mereka dalam kualifikasi kejuaraan-kejuaraan besar mendatang. Poin peringkat dunia ini menjadi faktor penentu dalam menentukan atlet-atlet yang berhak lolos ke Asian Games dan kejuaraan internasional lainnya. PBTI berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh kepada para atlet, termasuk fasilitas latihan yang memadai, pelatih berkualitas, dan kesempatan untuk mengikuti berbagai try out internasional.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan yang solid, PBTI optimis bahwa atlet-atlet Taekwondo Indonesia akan mampu meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Taekwondo British Taekwondo International Open 2026 Manchester Asian Games PBTI

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »