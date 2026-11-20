Petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat diserang massa di PIK setelah operasi narkoba Cengkareng. Dua personel terluka di RS Atmajaya Pluit.

Ketegangan memanas antara aparat penegak hukum dan warga di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Barat, pada Kamis, 19 November 2025. insiden ini bermula dari upaya evakuasi Tim Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang sedang menghindari kepungan massa. Kelompok petugas tersebut sedang berusaha menyelamatkan diri dari serangan setelah melaksanakan operasi penindakan narkotika di wilayah Cengkareng. Mobil personel kepolisian diteriakkan sebagai pelaku tabrak lari oleh warga yang melihat mereka melintas di kawasan elit tersebut. Hal ini memicu tindakan sepihak dari petugas keamanan kawasan yang menghentikan kendaraan aparat secara paksa sebelum memasuki Jalan Tol Sedyatmo.

Mekanisme Penghadangan di Kawasan PIK

Ketegangan bermula ketika anggota kepolisian menghindari serangan sekelompok orang di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, sekitar pukul 16.30 WIB. Tim Satnarkoba sejatinya berusaha keluar dari lokasi penggerebekan menuju area PIK demi mencari perlindungan di kantor polisi terdekat. Situasi di jalan raya berubah kacau ketika massa meneriakkan tuduhan tabrak lari ke arah mobil petugas. Mobil anggota disetop oleh sekuriti PIK yang terprovokasi oleh teriakan warga dari belakang. Pengemudi kendaraan kepolisian sempat menghentikan laju mobil guna menjelaskan status mereka sebagai aparat penegak hukum yang sedang bertugas.

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Penjelasan tersebut gagal meredam emosi petugas keamanan PIK yang terlanjur percaya pada narasi yang beredar di massa. Meskipun sopir dan kru mencoba menegaskan identitas resmi mereka melalui lisan, petugas keamanan kawasan elite tersebut menolak untuk mempercayai pernyataan tersebut. Sikap skeptis ini berlanjut menjadi tindakan kekerasan fisik yang langsung mengancam nyawa salah satu anggota Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kehadiran massa yang membuntuti dari belakang semakin memperburuk situasi karena mereka bergabung dalam aksi intimidasi terhadap personel yang terpojok.

Saksi Mata Korban dan Identitas Petugas

Komandan Polres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi, mengonfirmasi rangkaian peristiwa penghadangan tersebut dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat. Ia menegaskan bahwa operasi tersebut awalnya bertujuan untuk mengamankan satu orang yang diduga menggunakan narkoba di Cengkareng. Namun, upaya penangkapan tersebut segera memicu upaya penyerangan dari sekelompok orang yang marah kepada anggota Polres Metro Jakarta Barat. Nasriadi menjelaskan bahwa situasi menjadi tidak terkendali ketika petugas keamanan PIK memutuskan untuk melompat ke atas kap mobil untuk menghadang tim kepolisian.

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Korban utama dalam insiden kekerasan ini adalah Iptu Deni yang menjadi sasaran langsung dari amuk massa dan petugas keamanan. Menurut Nasriadi, sekuriti tidak percaya bahwa anggota tersebut adalah personel resmi Polres Metro Jakarta Barat sehingga mereka melakukan tindakan ekstrem. Salah satu petugas keamanan langsung mencekik leher Iptu Deni di dalam kendaraan yang telah terhenti. Tindakan agresif ini dibarengi dengan serangan fisik dari kelompok massa yang tiba di lokasi penghadangan dan segera melayangkan pukulan bertubi-tubi.

Dampak Kesehatan dan Evakuasi Medis

Dua personel Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat menderita luka fisik akibat aksi main hakim sendiri oleh massa dan petugas keamanan kawasan. Selain Iptu Deni yang mengalami cedera akibat mencekik dan pukulan, rekannya Brigadir Dwi Santoso juga tidak luput dari serangan. Brigadir Dwi Santoso mengalami luka di bagian atas telinganya yang diakibatkan langsung oleh lemparan batu yang dilemparkan oleh massa. Luka-luka ini memerlukan penanganan medis segera untuk mencegah komplikasi infeksi atau cedera permanen pada anggota tubuh yang vital.

Rekan-rekan korban segera mengevakuasi kedua anggota yang terluka menuju fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan penanganan darurat. Mobil patroli berhasil keluar dari penghadangan dan membawa Iptu Deni ke Rumah Sakit Atmajaya Pluit, Jakarta Utara, untuk pemeriksaan intensif. Sementara itu, Brigadir Dwi Santoso juga mendapatkan perawatan medis akibat luka lemparan batu di bagian atas telinga. Insiden ini menyoroti risiko tinggi yang dihadapi aparat saat menjalankan tugas di tengah ketidakpahaman publik dan provokasi sosial di kawasan padat penduduk.