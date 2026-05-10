Tim SAR Gabungan Terus Cari Mahasiswa ITB di Gunung Puntang Jawa Barat

Tim SAR gabungan masih mencari mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) Arief Wibisono yang hilang saat mendaki Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/5/2026). Pencarian akan dilakukan dengan kondisi cuaca berawan hingga saat ini.

Tim SAR gabungan melakukan pencarian di Gunung Puntang untuk menemukan mahasiswa ITB yang dilaporkan hilang Ketika pendaki lain tiba di basecamp, Arief tak terlihat. Tim SAR bersamaan dengan ranger melakukan pencarian di sekitaran, tapi sampai 22:00 WIB, dia masih tidak ditemukan.

Pada Sabtu, tim SAR Bandung mengerahkan satu tim untuk menuju lokasi kejadian. Tim SAR membawa peralatan untuk proses pencarian di lokasi pegunungan. Hingga saat ini pencarian sedang dilakukan oleh tim gabungan dengan kondisi cuaca di lokasi dilaporkan berawan. Topik: Pendakian, Pencarian SAR, Gunung, Mahasiswa ITB, Berawan, Kantor SAR Bandun





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peradaban Dan Budaya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erupsi Gunung Dukono: 3 Pendaki Masih Hilang, Tim SAR Berpacu dengan WaktuPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Tim SAR gabungan gelar operasi pencarian pendaki korban erupsi Gunung DukonoTim SAR gabungan gelar operasi pencarian pendaki korban erupsi Gunung Dukono. Sejumlah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian pendaki korban erupsi Gunung Dukono di Kecamatan Galela, ...

Read more »

Tim SAR evakuasi jenazah pendaki korban erupsi Gunung Dukono, dua WNA masih dalam pencarianTim SAR evakuasi jenazah pendaki korban erupsi Gunung Dukono, dua WNA masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan membawa kantong berisi jenazah pendaki korban erupsi Gunung Dukono saat tiba di Desa Mamuya, Kecamatan ...

Read more »

Tim SAR cari mahasiswa ITB hilang di Gunung Puntang BandungTim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) bernama Arief Wibisono (25) yang dilaporkan hilang kontak ...

Read more »