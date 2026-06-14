Tim Putra Institut Perbanas dan Tim Putri Universitas Surabaya (UBAYA) Raih Juara Campus League Basketball Season 1 2026

Tim Putra Institut Perbanas dan Tim Putri Universitas Surabaya (UBAYA) sukses mengukir sejarah setelah mengukuhkan diri sebagai juara Campus League Basketball Season 1 2026. Mereka meraih kemenangan di The Nationals Final melawan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW) dan menjuarai sektor putri dengan mengalahkan perlawanan Soegijapranata Catholic University (SCU). Keberhasilan tersebut menutup perjalanan panjang musim perdana basket Campus League yang mempertemukan student-athlete dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Bolasport.com - Tim Putra Institut Perbanas dan Tim Putri Universitas Surabaya (UBAYA) sukses mengukir sejarah setelah mengukuhkan diri sebagai juara Campus League Basketball Season 1 2026 yang berlangsung di UPH Basketball Court, Tangerang, Banten, Sabtu (13/6/2026).

Tim Putra Perbanas meraih podium tertinggi usai meraih kemenangan di The Nationals Final melawan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW) dengan skor akhir 47-45. Sementara di sektor putri, Tim UBAYA keluar sebagai kampiun dengan menumbangkan perlawanan Soegijapranata Catholic University (SCU) 59-51. Keberhasilan tersebut sekaligus menutup perjalanan panjang musim perdana basket Campus League yang sejak April lalu yang mempertemukan student-athlete dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Sebelumnya, fase regional Campus League 2026 - Basketball Season 1 telah bergulir di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta-Tangerang. Campus League Basketball Season 1 2026 menjadi musim pertama kompetisi basket mahasiswa nasional yang digelar secara terstruktur dengan sistem regional dan The Nationals. Selama hampir tiga bulan, ratusan student-athlete dari berbagai perguruan tinggi bertanding tidak hanya untuk mengejar kemenangan, tetapi juga membawa identitas kampus dan almamater mereka masing-masing.

Menilik perjalanan Campus League Basketball Season 1 2026, CEO Campus League, Ryan Gozali mengungkapkan keberhasilan penyelenggaraan musim pertama menunjukkan bahwa olahraga kampus memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ekosistem yang lebih kuat di masa depan. Untuk itu, ianmengucapkan selamat kepada para kampiun dan juga berpesan bagi tim yang belum berhasil mengangkat trofi juara agar tidak patah arang, melainkan terus mengasah diri agar lebih kompetitif di season yang akan datang.

"Season 1 bukan hanya tentang mencari juara. " "Yang paling penting adalah membangun fondasi," kata Ryan. "Kami melihat antusiasme kampus, mahasiswa, pelatih, dan berbagai pihak yang terlibat sangat besar.





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