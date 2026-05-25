Tim Pencari dan Penyelamat Gabungan Berpacu untuk Mencari Korban di Runtuhan Bangunan Hotel

Tim pencari dan penyelamat gabungan berfokus untuk mencari puluhan orang yang diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan gedung sembilan lantai di Kota Angeles, Provinsi Pampanga, utara Manila, Senin 25 Mei 2026. Operasi penyelamatan melibatkan ratusan personel gabungan dari pemadam kebakaran, kepolisian, dan tenaga medis darurat.

Proses pencarian dan pembersihan puing dilakukan sangat hati-hati karena tumpukan beton serta kerusakan kabel listrik di sekitar lokasi. Bangunan yang direncanakan menjadi hotel itu runtuh pada Minggu dini hari saat masih dalam tahap pembangunan. Pemerintah setempat terus mengoordinasikan proses evakuasi sambil menyelidiki izin dan kelayakan struktur bangunan tersebut. Petugas penyelamat berhasil mengevakuasi tiga orang dari tumpukan puing pada Senin.

Dengan temuan itu, jumlah korban tewas tercatat empat orang, sementara 17 lainnya masih dinyatakan hilang. Sebagian besar korban yang belum ditemukan diketahui merupakan pekerja konstruksi. Operasi penyelamatan melibatkan ratusan personel gabungan dari pemadam kebakaran, kepolisian, dan tenaga medis darurat. Mereka bekerja selama berjam-jam di tengah cuaca panas untuk menjangkau korban yang terjebak di bawah lempengan beton, batang besi, dan perancah bangunan.

Salah satu korban yang berhasil ditemukan sempat mendapatkan penanganan medis darurat di lokasi sebelum akhirnya meninggal dunia. Petugas juga berupaya menyalurkan air dan cairan infus kepada korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Seorang korban lain yang berhasil dievakuasi belum diketahui identitasnya dan tidak termasuk dalam daftar pekerja yang sebelumnya dilaporkan hilang. Korban tewas keempat diketahui merupakan wisatawan asal Malaysia yang berada di sebuah penginapan murah di dekat lokasi.

Penginapan tersebut sebagian tertimpa longsoran puing bangunan yang runtuh. Sejumlah tamu lain mengalami luka namun berhasil menyelamatkan diri. Pemerintah Kota Angeles menegaskan operasi penyelamatan masih difokuskan untuk menemukan korban dalam kondisi selamat. Aparat juga terus mengawasi stabilitas reruntuhan untuk menghindari risiko tambahan bagi tim evakuasi.

Tim penyelamat melanjutkan operasi pencarian korban yang terjebak di sebuah bangunan yang runtuh di kota Angeles, provinsi Pampanga, utara Manila, Senin (25/05/2026)





