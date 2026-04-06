Tim Panjat Tebing Indonesia Persiapkan Diri untuk World Climbing Asia Championship Meishan 2026 di China

Tim panjat tebing disiplin lead Indonesia fokus pada penyesuaian waktu latihan dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi World Climbing Asia Championship Meishan 2026 di China, yang merupakan kualifikasi Asian Games 2026. Sebanyak 16 atlet diberangkatkan, dengan target lolos ke Asian Games.

Tim panjat tebing disiplin lead Indonesia giat berlatih untuk menghadapi World Climbing Asia Championship Meishan 2026 di China . Latihan intensif ini digelar di tempat pemusatan latihan nasional (pelatnas) tim panjat tebing Indonesia, yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (2/4/2026) sore. Pelatih tim, Galar Pandu Asmoro , menekankan pentingnya penyesuaian waktu latihan dengan jadwal pertandingan di China , mengingat perbedaan zona waktu dan jadwal kompetisi yang unik.

Fokus utama tim adalah untuk menyesuaikan diri dengan jadwal pertandingan yang dimulai pagi hari untuk babak kualifikasi speed dan final yang digelar pada malam hari. Perbedaan waktu satu jam antara Indonesia dan China menjadi perhatian serius bagi tim pelatih. Galar menjelaskan bahwa penyesuaian waktu latihan dimulai sejak pelatnas di Bekasi. Jadwal latihan yang biasanya dimulai pukul 08.30 WIB, kini dimajukan menjadi pukul 07.30 WIB, guna membiasakan atlet dengan ritme turnamen dan perbedaan waktu di China. Strategi ini disusun berdasarkan pengalaman tim dalam mengikuti berbagai kejuaraan dunia International Federation of Sport Climbing (IFSC) sepanjang tahun 2025, termasuk sistem kualifikasi yang lebih ketat. Pengalaman dari ajang internasional dan sistem prakualifikasi seperti Olimpiade juga menjadi bekal penting bagi tim dalam menghadapi turnamen di Meishan.\Tim baru akan tiba di Kota Meishan, China, pada Senin pagi. Pada hari pertama, para atlet akan fokus pada pemulihan setelah perjalanan panjang. Mulai Selasa (7/4), para atlet speed akan kembali ke gymnasium untuk melakukan peregangan fisik dan memulai program latihan intensif. Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing (PP FPTI) memberangkatkan 16 atlet ke China untuk mengikuti kejuaraan yang berlangsung pada 7-12 April. Tim terdiri dari sembilan atlet disiplin speed dan tujuh atlet disiplin lead dan boulder. Kejuaraan ini merupakan ajang kualifikasi untuk merebut tiket ke Asian Games 2026 Aichi-Nagoya di Jepang pada September mendatang. Untuk lolos ke Asian Games, atlet speed harus mampu menembus minimal delapan besar pada akhir turnamen. Namun, tiga atlet Indonesia telah memastikan diri tampil dalam Asian Games 2026, yaitu Putra Tri Ramadani (lead putra), Sukma Lintang Cahyani (lead putri), dan Ravianto Ramadhan (boulder putra).\Persiapan matang terus dilakukan oleh tim panjat tebing Indonesia untuk memastikan performa terbaik di World Climbing Asia Championship Meishan 2026. Fokus pada penyesuaian waktu dan peningkatan kemampuan atlet menjadi kunci utama dalam meraih hasil maksimal di ajang tersebut. Para atlet diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi pertandingan dan memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dukungan penuh dari PP FPTI dan tim pelatih menjadi penyemangat bagi para atlet dalam menghadapi kompetisi yang ketat. Semangat juang dan kerja keras adalah modal utama untuk meraih prestasi gemilang di Meishan.





Panjat Tebing World Climbing Asia Championship Meishan 2026 China Asian Games 2026 Kualifikasi Pelatnas Galar Pandu Asmoro Speed Lead Boulder PP FPTI

