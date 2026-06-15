Tim nasional Jerman berhasil meraih tiga poin pertamanya di turnamen Piala Dunia 2026, sementara tim nasional Curaçao masih belum mengumpulkan poin. Pertandingan ini berlangsung dengan tempo tinggi dan tekanan serangan yang jelas dari tim nasional Jerman.

Tim nasional Jerman menghujani gawang tim nasional Curaçao dengan skor 7-1 pada Minggu malam, di Stadion NRG, dalam pertandingan Grup 5 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Jerman berhasil meraih tiga poin pertamanya di turnamen ini, sementara Curacao masih belum mengumpulkan poin, dalam Grup 5 yang juga dihuni oleh timnas Ekuador dan Pantai Gading. Julian Nagelsmann memulai pertandingan dengan susunan pemain: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz.

Sedangkan pelatih tim nasional Curaçao asal Belanda, Dick Advocaat, memulai pertandingan dengan susunan pemain: Elui Roem, Cheryl Floranus, Armando Obispo, Richelmi Bazouere, Deveron Vonvel, Tahit Chong, Levano Comenensia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jorgen Lukadia, Sonthe Hansen. Pelatih veteran asal Belanda, Dick Advocaat, menjadi sorotan sebelum pertandingan dimulai.

Setelah lagu kebangsaan Curaçao dan Jerman dikumandangkan, ia pun menangis haru dalam sebuah adegan yang mengharukan, sehingga menarik perhatian penonton dan media dalam salah satu momen paling menyentuh di turnamen ini hingga saat ini. Dick Advocaat, yang berusia 78 tahun dan 260 hari, menjadi pelatih tertua yang memimpin tim nasional dalam sejarah putaran final Piala Dunia, mencetak rekor baru di turnamen paling bergengsi di dunia.

Advocaat kini menjadi pelatih tertua dalam sejarah Piala Dunia, dengan selisih usia antara dirinya dan pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, yang berusia 38 tahun dan 326 hari, mencapai 39 tahun dan 299 hari, yang merupakan selisih usia terbesar antara dua pelatih yang saling berhadapan dalam sejarah turnamen ini. Manuel Neuer, kiper tim nasional Jerman, mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dengan gemilang dalam pertandingan tersebut.

Neuer, yang saat itu berusia 40 tahun dan 79 hari, menjadi pemain Jerman tertua yang berpartisipasi dalam turnamen besar, baik Piala Dunia maupun Kejuaraan Eropa, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Lothar Matthäus, ketika ia bermain melawan Portugal di babak penyisihan grup Kejuaraan Eropa 2000 pada usia 39 tahun dan 91 hari. Prestasi kiper veteran Jerman ini tidak berhenti sampai di situ, karena akun 'Mr. Ship' yang spesialis dalam statistik mencatat bahwa Neuer mencatatkan penampilannya yang kelima di putaran final Piala Dunia, sehingga menyamai rekor historis milik pemain Meksiko Antonio Carbajal, yang berpartisipasi dalam lima edisi berturut-turut turnamen tersebut antara tahun 1950 dan 1966.

Dengan pencapaian ini, Neuer menjadi kiper kedua dalam sejarah Piala Dunia yang benar-benar berpartisipasi dalam lima edisi turnamen, sebuah angka yang mencerminkan konsistensinya yang luar biasa di level tertinggi serta kemampuannya untuk mempertahankan posisinya di antara kiper-kiper terbaik dunia selama lebih dari satu setengah dekade. Menit-menit awal pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi dan tekanan serangan yang jelas dari tim nasional Jerman, yang sejak awal berusaha menguasai permainan dan mencetak gol cepat untuk mengacaukan strategi lawan, di tengah pertahanan terorganisir dari tim nasional Curaçao yang mengandalkan duel-duel fisik di lini tengah.

Salah satu serangan terhenti setelah intervensi keras dari Juninho Bacuna terhadap pemain timnas Jerman di tengah lapangan, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk timnas Jerman dan menegaskan ketatnya pertarungan fisik sejak menit-menit awal. Timnas Jerman tidak menunggu lama untuk membuka skor, di mana mereka berhasil mencetak gol pertama pada menit keenam melalui Felix Nmecha, setelah serangan kolektif terorganisir yang dilancarkan dari sisi kiri, di mana para pemain saling bertukar bola dengan sangat lancar sebelum bola sampai ke Nmecha di dalam kotak penalti, yang kemudian melepaskan tendangan keras yang mendarat di sisi kiri kiper.

Dengan gol awal ini, Nmecha mencatatkan namanya dalam sejarah timnas Jerman, setelah menjadi pemain tercepat yang mencetak gol untuk Die Mannschaft di Piala Dunia sejak pencapaian Thomas Müller melawan Argentina pada 3 Juli 2010, sebagai tanda awal yang dinamis yang menjadi ciri khas generasi saat ini. Upaya Jerman untuk memperbesar keunggulan terus berlanjut, dengan pergerakan yang konsisten di lini depan, di tengah upaya jelas untuk meningkatkan tekanan dan memperlebar selisih skor sejak dini, sementara tim nasional Curaçao berusaha menahan guncangan dan secara bertahap kembali ke ritme pertandingan.

Tim nasional Curaçao berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui Levano Comenensia, yang mencetak gol indah setelah melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti, yang melesat ke sisi kanan gawang kiper Manuel Neuer. Namun, gol ini tidak cukup untuk menggagalkan rencana Jerman, karena mereka berhasil mencetak gol-gol berikutnya dan memenangkan pertandingan dengan skor 7-1





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