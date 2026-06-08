Tim Nasional Curacao Mencuri Perhatian Sebelum Debut di Piala Dunia 2026

Tim nasional Curacao mencuri perhatian menjelang debut bersejarah mereka di Piala Dunia 2026. Momen itu pun langsung viral di X (dulu Twitter).

JawaPos.com - Tim nasional Curacao mencuri perhatian menjelang debut bersejarah mereka di Piala Dunia 2026 . Pasalnya, para pemain Curacao terlihat duduk rapi dalam bus sekolah tua tanpa jendela ketika menuju Stadion Ergilio Hato untuk laga melawan Aruba pada Minggu (7/6).

Momen itu pun langsung viral di X (dulu Twitter). Namun, dilansir dari Goal.com, penggunaan bus sekolah oleh Timnas Curacao bukanlah hal baru. Sebelumnya, klub berjuluk The Blue Wave itu pernah melakukan hal yang sama saat era pelatih Patrick Kluivert pada 2015 dan dilanjutkan pada era Remko Bicentini pada 2019. Bus yang digunakan merupakan armada milik perusahaan transportasi Loutra Transportbedrijf NV yang telah beridiri sejak 1996 di Curacao.

Curacao sendiri merupakan sebuah negara di Karibia dengan populasi sekitar 150 ribu jiwa. Tim asuhan Dick Advocaat itu berhasil mencatat sejarah sebagai negara terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia, baik dari sisi jumlah penduduk maupun luas wilayah. Dilansir dari Daily Mail, gelandang Juninho Bacuna mengungkapkan bahwa keberhasilan itu membuat Curacao semakin dikenal dunia.

“Sejak kami lolos ke Piala Dunia, banyak orang mulai bertanya, “Apa itu Curacao? ” lalu mereka mencari tahu dan menyadari bahwa negara kami sangat menarik,” ujarnya. Sementara itu, Tahith Chong satu-satunya pemain dalam skuad yang lahir langsung di Curacao, menyebut pencapaian masuk fase grup Piala Dunia 2026 telah menyatukan seluruh bangsa.

“Semua orang bangga. Pulau ini tidak berhenti membicarakan Piala Dunia,” kata pemain Sheffield United itu. Curacao memiliki latar belakang yang unik. Meski terletak di dekat Venezuela, negara itu merupakan bagian dari Kerajaan Belanda.

Hal itu membuat seluruh pemain dalam skuad memiliki kewarganegaraan Belanda. Sebagian besar pemain bahkan lahir dan dibesarkan di Belanda. Saat ini, Curacao tergabung di Grup E bersama tim-tim kuat seperti Jerman, Ekuador, dan Pantai Gading. Curacao akan mengawali debut mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Jerman pada 15 Juni di Houston





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Tim Nasional Curacao Piala Dunia 2026 Debut Bersejarah Olahraga

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