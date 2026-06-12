Tim Nasional Afrika Selatan Kalah 0-2 dari Meksiko di Piala Dunia 2026

Pesepak bola Tim Nasional Afrika Selatan, Mbekezeli Mbokazi, mengalami kecelakaan saat pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko. Tim nasional Afrika Selatan mengalami kekalahan 0-2 dari Meksiko dalam pertandingan tersebut. Dua pemain Afrika Selatan, Sithole dan Zwane, menerima kartu merah langsung, memaksa tim untuk menyelesaikan pertandingan dengan hanya sembilan pemain. Meski kesulitan, Afrika Selatan berhasil menunjukkan permainan pertahanan yang cukup solid pada awal pertandingan. Namun, situasi menjadi lebih sulit setelah Sithole dan Zwane mendapatkan kartu merah, membuat Afrika Selatan harus berjuang lebih berat untuk menghadapi tekanan dari Meksiko. Pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mempertanyakan keputusan wasit mengenai kartu merah yang diberikan kepada Zwane.

Pesepak bola Tim Nasional Afrika Selatan , Mbekezeli Mbokazi, mengalami kecelakaan saat berusaha merebut bola bersama dua pemain Tim Nasional Meksiko , Erik Lira dan Roberto Alvarado, dalam pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko .

Tim nasional Afrika Selatan mengalami kekalahan 0-2 dari Meksiko dalam pertandingan tersebut. Dua pemain Afrika Selatan, Sithole dan Zwane, menerima kartu merah langsung, memaksa tim untuk menyelesaikan pertandingan dengan hanya sembilan pemain. Meski kesulitan, Afrika Selatan berhasil menunjukkan permainan pertahanan yang cukup solid pada awal pertandingan. Namun, situasi menjadi lebih sulit setelah Sithole dan Zwane mendapatkan kartu merah, membuat Afrika Selatan harus berjuang lebih berat untuk menghadapi tekanan dari Meksiko.

Pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mempertanyakan keputusan wasit mengenai kartu merah yang diberikan kepada Zwane





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Pesepak Bola Tim Nasional Afrika Selatan Meksiko Piala Dunia 2026 Kartu Merah

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