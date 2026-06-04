Tim Manggala Agni Jambi dan Sumut Perkuat Pemadaman Kebakaran di Riau

Tim Manggala Agni dari Jambi bersama rekan Sumatera Utara dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan di Tanjung Kapal, Rupat, serta Rantau Bais, Rokan Hilir. Koordinasi lintas lembaga dan penambahan personel diharapkan mempercepat pemadaman di Riau.

Tim Manggala Agni yang berasal dari Provinsi Jambi bersama rekan‑rekan dari Daerah Operasi (Daops) Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, melakukan persiapan intensif untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Tanjung Kapal, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau .

Pada pagi hari Kamis tanggal 4 Juni, dua regu lengkap Manggala Agni Daops Muara Tebo dan Kota Jambi sudah dikerahkan menuju lokasi kebakaran. Sebelum berangkat, mereka melakukan rapat koordinasi singkat di Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan, yang dipimpin oleh Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Ferdian Krisnanto.

Ferdian menekankan pentingnya kesiapsiagaan tim dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks, mengingat kebakaran ini telah meluas selama dua hari berturut‑turut dan menimbulkan ancaman serius bagi kawasan pertanian, hutan, serta permukiman penduduk sekitar. Sementara itu, di Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, kebakaran hutan yang pertama kali terdeteksi pada Sabtu 30 Mei masih menghanguskan lahan seluas sekitar 70 hektar.

Dua tim pemadam kebakaran dari Daops Dumai telah beroperasi di sana, melakukan pemotongan jalur bakar (selek) untuk menghentikan penyebaran api ke tanaman akasia dan kebun warga. Mengantisipasi kemungkinan meluasnya kebakaran, Ferdian menambahkan bahwa tim Manggala Agni Daops Pekanbaru dan Rengat akan dikerahkan sebagai penguatan, dan bila diperlukan Daops Labuhan Batu Selatan siap mengirimkan personel tambahan.

Di lokasi tersebut, kerjasama lintas lembaga sangat kuat; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta warga setempat turut serta memberikan dukungan logistik dan tenaga kerja. Di kawasan Pelalawan, khususnya di daerah Sokoi, dua tim Manggala Agni Daops Rengat masih melanjutkan upaya pemadaman yang kini memasuki hari keenam. Sementara di Kabupaten Siak, wilayah Kandis telah berhasil dipadamkan pada Rabu 3 Juni.

Ferdian juga menyampaikan bahwa satgas pemadaman di Rupat dilengkapi dengan alat berat untuk mempermudah proses penyekatan, serta didukung penuh oleh aparat keamanan dan relawan. Dia menutup pernyataannya dengan harapan agar evaluasi siang ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai kebutuhan personel tambahan, sehingga upaya pemadaman dapat lebih terkoordinasi dan efisien di seluruh wilayah Riau yang terdampak





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kebakaran Hutan Manggala Agni Riau Pemadaman Bencana Alam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wamendagri Bima Arya Apresiasi Soliditas dan Inovasi Pemerintah Daerah JambiHubungan yang harmonis antarpimpinan daerah menjadi modal penting dalam mendukung jalannya pemerintahan serta pelaksanaan berbagai program yang berdampak bagi masyarakat.

Read more »

Komisi IX DPR RI matangkan RUU Ketenagakerjaan serap aspirasi di JambiKomisi IX DPR RI terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan melalui ...

Read more »

Manggala Agni berjibaku padamkan karhutla 70 hektare di Rokan HilirTim Manggala Agni Daerah Operasi Dumai Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera masih berjibaku memadamkan kebakaran lahan seluas 70 hektare di ...

Read more »

Wali Kota Jambi Instruksikan Camat dan Lurah Tingkatkan Respons Cepat Keluhan Warga untuk Pelayanan Publik OptimalWali Kota Jambi Maulana menekankan pentingnya respons cepat keluhan warga oleh camat dan lurah demi peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang responsif.

Read more »