Tim Kuasa Hukum Nadiem Siapkan Pleidoi 1.370 Halaman, Hanya Ringkas Diajukan di Tipikor

Nadiem Makarim dijadwalkan menyampaikan nota pembelaan dalam kasus dugaan suap pengadaan Chromebook. Tim kuasa hukum menyiapkan pleidoi sepanjang 1.370 halaman namun hanya akan memaparkan poin-poin penting, sementara nota pribadi Nadiem berisi 20 halaman. Sidang diprediksi dihadiri puluhan influencer, menambah sorotan publik terhadap proses hukum.

Pada hari Selasa, 2 Juni 2026, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Jakarta Pusat kembali menjadi sorotan publik ketika Nadiem Makarim , mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dijadwalkan menyampaikan nota pembelaan dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan.

Tim kuasa hukum Nadiem, yang dipimpin oleh Ari Yusuf Amir, mengungkapkan bahwa seluruh dokumen pembelaan telah selesai disusun. Pleidoi yang disiapkan tim penasihat hukum mencapai 1.370 halaman, mencakup analisis detail, rangkaian fakta, serta argumentasi hukum yang berlandaskan bukti‑bukti yang terungkap selama persidangan. Karena ketebalan dokumen tersebut, kuasa hukum menegaskan bahwa tidak semua isi akan dibacakan di ruang sidang.

"Kami hanya akan menyampaikan ringkasan‑ringkasan penting yang mewakili keseluruhan argumentasi pembelaan," ujar Ari kepada wartawan, menambahkan bahwa mereka akan menyoroti poin‑poin krusial demi menjaga efektivitas proses persidangan. Nota pembelaan pribadi yang akan dibacakan langsung oleh Nadiem berisi sekitar 20 halaman. Dokumen tersebut lebih menekankan pada sudut pandang pribadi Nadiem sebagai warga negara yang berada di depan hukum, serta logika‑logika sederhana yang mencerminkan pengalaman sehari‑hari dalam menghadapi proses peradilan.

Ari menjelaskan perbedaan fundamental antara pleidoi tim kuasa hukum yang bersifat teknis dan akademis dengan pembelaan pribadi Nadiem yang bersifat naratif dan bersifat emosional. Ia menambahkan, "Nadiem akan menyampaikan pandangannya secara langsung, sementara tim kami hanya akan menyoroti poin‑poin penting dari 1.370 halaman pleidoi yang terlalu panjang untuk dibacakan secara keseluruhan.

" Selain isi pembelaan, sidang kali ini diperkirakan akan menarik perhatian luas karena diprediksi akan hadir puluhan influencer dan tokoh media sosial. Ari mengonfirmasi bahwa informasi mengenai kehadiran para influencer sudah diterima, dan mereka diperkirakan akan berdiri di ruang persidangan, menambah dinamika publik terhadap proses hukum. Kasus dugaan suap dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) memang telah menjadi perbincangan hangat di media, dengan banyak warga menantikan kejelasan fakta.

Sementara itu, isu‑isu sekunder seperti tuduhan membawa air zamzam dalam koper, serta laporan tentang standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan program MbG (Mas Bahlil Ganteng) turut muncul dalam percakapan publik, menambah kompleksitas narasi seputar proses hukum ini. Dengan ruangan sidang yang dipenuhi sorotan media, influencer, serta warga yang menunggu keadilan, proses pembelaan Nadiem menjadi momen penting untuk menguji integritas sistem peradilan Indonesia dalam menanggapi tuduhan korupsi berskala nasional





