Team Secret x BOOM Esports dan Yang Dae Pal juara Indonesia Final APAC Predator League 2027, mewakili Indonesia di Vietnam Januari 2027.

Indonesia resmi memperkuat kontingennya di kancah esports regional dengan terpilihnya dua juara nasional untuk mewakili negara di ajang bergengsi APAC Predator League 2027. Proses penentuan wakil ini mencapai titik puncak pada rangkaian kompetisi Indonesia Final yang diselenggarakan di Jakarta, tepatnya di PIK, pada tanggal 21 hingga 22 November 2026. Keputusan ini menetapkan siapa saja yang akan membawa nama harum Indonesia ke tingkat Asia Pasifik yang lebih luas.

Detail Pertandingan Final Kedua Cabang

Pertandingan final yang berlangsung selama dua hari tersebut menampilkan pertarungan sengit di dua cabang olahraga elektronik utama, yaitu Valorant dan League of Legends. Pemenang di setiap kategori berhasil mencatatkan hasil terbaik untuk mengamankan slot menuju kompetisi internasional, membuktikan dominasi mereka atas tim-tim kuat lainnya di seluruh tanah air selama rangkaian kualifikasi sebelumnya.

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Di kategori Valorant, tim Team Secret x BOOM Esports menunjukkan performa dominan dengan mengalahkan Hertz Esports. Kedua tim ini saling berhadapan dalam format Best of Three atau BO-3, namun Team Secret x BOOM Esports mampu mengunci kemenangan dengan skor telak 2-0. Kinerja konsisten dan strategi taktis yang matang menjadi kunci utama mereka untuk menjungkirbalikkan lawan dan meraih gelar juara di cabang ini.

Sementara itu, perjuangan di kategori League of Legends berlangsung lebih ketat dan dramatis. Yang Dae Pal harus bertarung habis-habisan melawan Jakarta Swamargo dalam seri final yang menentukan. Pertandingan ini berakhir dengan skor tipis 2-1, di mana Yang Dae Pal berhasil meraih kemenangan dalam laga penentuan. Kemenangan tipis ini membuktikan bahwa Yang Dae Pal memiliki mentalitas baja dan kemampuan adaptasi tinggi di bawah tekanan.

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Peran Acer dan Dukungan Industri Gaming

Leny Ng, yang menjabat sebagai President Director Acer Indonesia, menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung ekosistem industri gaming dan esports di Asia Pasifik. Menurutnya, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018, Predator League telah menjadi wujud konsistensi Acer dalam memajukan industri ini di Indonesia dan kawasan lainnya. Pernyataan ini disampaikan secara resmi pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026, sebagai rangkaian dari acara penutupan kompetisi nasional.

Leny Ng menyatakan rasa bangganya melihat perkembangan kompetisi dan komunitas gaming di Indonesia yang semakin pesat. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa dua tim terbaik yang terpilih telah membuktikan kemampuan mereka secara nyata. Keduanya kini disiapkan untuk membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih besar di tingkat regional, di mana mereka akan bersaing dengan tim-tim elit dari berbagai negara tetangga.

Dalam sambutannya, Leny Ng juga menyampaikan harapan agar perjalanan kedua tim perwakilan Indonesia di Vietnam tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi pribadi. Perjalanan ini juga diharapkan dapat menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di dalam industri esports regional. Hal ini sejalan dengan visi Acer untuk terus memfasilitasi pertumbuhan bakat-bakat muda yang berbakat di bidang teknologi dan gaming.

Wawasan Hadiah dan Jadwal Kompetisi Internasional

Kesuksesan dalam Indonesia Final 2027 membawa hadiah materiil yang signifikan bagi para peserta dan pemenang. Seluruh peserta dalam turnamen nasional ini memperebutkan total prize pool sebesar Rp269.500.000. Bagi juara seperti Team Secret x BOOM Esports dan Yang Dae Pal, perjalanan mereka baru saja dimulai, dengan target berikutnya yang jauh lebih menantang dan menjanjikan imbalan lebih besar.

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Kedua wakil Indonesia akan segera terbang ke Vietnam pada bulan Januari 2027 untuk mengikuti Grand Final APAC Predator League 2027. Di ajang puncak ini, mereka akan bersaing memperebutkan total prize pool senilai 400.000 dolar AS, yang setara dengan sekitar Rp7,3 miliar. Jumlah ini mencerminkan tingginya nilai kompetisi dan antusiasme global terhadap esports, serta menjadi motivasi besar bagi tim nasional untuk berprestasi.

APAC Predator League telah berevolusi menjadi salah satu ajang esports regional terkemuka sejak edisi pertama tahun 2018. Ajang ini mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai negara di Asia Pasifik, menciptakan standar kompetisi yang tinggi dan penuh persaingan sehat. Pada edisi 2027, Indonesia akan bergabung dengan perwakilan dari Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, India, Jepang, Korea Selatan, China, Hong Kong, Australia, dan Bangladesh.

Penyelenggaraan kompetisi di Vietnam ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta esports Asia Pasifik. Kehadiran tim-tim kuat seperti Team Secret x BOOM Esports di Valorant dan Yang Dae Pal di League of Legends memberikan harapan baru bagi perkembangan industri di dalam negeri. Para penggemar dan analis industri kini menantikan penampilan kedua tim ini di kancah internasional sebagai tolak ukur kualitas esports Indonesia.