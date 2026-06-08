Tim Hukum Andrie Yunus Minta Penghentian Sidang Militer, Kasus Penyiraman Air Keras Dialihkan ke Peradilan Umum

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyerahkan surat permohonan penghentian perkara kasus penyerangan aktivis KontraS, Andrie Yunus, ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Mereka mendasarkan pada putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang memerintahkan polisi melanjutkan penyidikan, sehingga proses di militer dinilai cacat prosedur. TAUD juga menyoroti tiga kejanggalan dalam persidangan militer, termasuk pembiaran terhadap 16 terduga pelaku lain dan tidak dibongkarnya aktor intelektual.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) secara resmi menyerahkan surat permohonan penghentian perkara kasus penyerangan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Langkah ini diambil setelah adanya putusan praperadilan Nomor 62 dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk melanjutkan proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menjelaskan bahwa putusan praperadilan tersebut menjadi dasar argumen kuat bahwa perkara ini seharusnya diselesaikan melalui peradilan umum, bukan peradilan militer. Menurutnya, mekanisme yang berjalan saat ini dinilai cacat prosedur karena mengabaikan putusan pengadilan negeri.

TAUD mendalilkan bahwa proses hukum seharusnya dilakukan dalam peradilan umum, dan putusan praperadilan menguatkan argumen tersebut. Oleh karena itu, mereka memohon penghentian perkara di pengadilan militer dengan alasan batal demi hukum. Dalam persidangan militer, TAUD menyoroti tiga kejanggalan utama yang dianggap tidak memberikan ruang keadilan bagi korban. Pertama, majelis hakim tidak pernah membahas keterlibatan 16 orang terduga pelaku yang telah dikumpulkan oleh TAUD, melainkan hanya fokus pada empat pelaku dengan pangkat tertinggi kapten.

Kedua, pengadilan enggan membongkar aktor intelektual di balik serangan, termasuk dugaan operasi intelijen yang melibatkan pengintaian terhadap Andrie Yunus dan aktivis kritis lainnya. Dimas menegaskan bahwa tindakan penyerangan dan percobaan pembunuhan tersebut didahului oleh upaya surveillance, yang mengindikasikan adanya operasi terencana dari pihak-pihak yang tidak ingin reformasi sektor keamanan berjalan. Ketiga, pengadilan tidak pernah memanggil pejabat tinggi militer, seperti Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) yang menyerahkan jabatannya pada 25 Maret 2026, untuk dimintai klarifikasi atau keterangan.

Hal ini dinilai mempertegas adanya impunitas dan ketidakpercayaan terhadap proses peradilan militer. TAUD dan Andrie Yunus menyatakan bahwa ketiga kejanggalan ini menunjukkan bahwa pengadilan militer tidak mencerminkan keberpihakan kepada korban. Proses persidangan dinilai menutup mata terhadap fakta-fakta krusial, seperti pembiaran terhadap terduga pelaku lain, tidak dibongkarnya operasi intelijen, dan absennya keterangan dari pimpinan intelijen TNI. Sikap pasif pengadilan militer ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya untuk melindungi pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu, TAUD untuk kedua kalinya menyerahkan surat permohonan penghentian perkara ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Mereka berharap kasus ini dapat dialihkan ke peradilan umum agar proses hukum berjalan transparan dan adil. Dengan demikian, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan impunitas dapat dihindari dalam kasus penyerangan terhadap aktivis hak asasi manusia ini





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kasus Andrie Yunus Peradilan Militer Praperadilan Impunitas Reformasi Sektor Keamanan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonesia Perkuat Kerja Sama Militer dengan Malaysia untuk Stabilitas RegionalIndonesia dan Malaysia mempererat **kerja sama militer Indonesia Malaysia** melalui pertemuan tingkat tinggi guna memperkuat pertahanan regional dan stabilitas kawasan.

Read more »

Turki semakin percaya diri menjelang Piala Dunia berkat gol indah dari Yunus AkgünDi stadion Inter Miami, Turki mengalahkan Venezuela dengan skor 2-1. Berkat gol-gol dari Baris Alper Yilmaz dan Yunus Akgün, tim Turki pun menatap laga perdana Piala Dunia melawan Australia dengan optimis, sementara Australia sendiri bermain imbang melawan Swiss (1-1).

Read more »

Sidang Vonis 4 TNI Penyiraman Andrie Yunus Digelar 10 Juni 2026Empat personel TNI terdakwa kasus penganiayaan berencana terhadap Wakil Koordinator KontraS segera menghadapi vonis akhir majelis hakim.

Read more »

Pengadilan Militer Gelar Sidang Replik Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraSPengadilan Militer II-08 Jakarta kembali menggelar sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Agenda hari ini adalah penyerahan replik oleh JPU setelah pleidoi terdakwa. Hakim meminta efisiensi waktu dengan mengirim softcopy replik agar duplik bisa langsung dibahas.

Read more »