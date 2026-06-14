Tim Basarnas Bali Sukses Penyelamatkan Pecinta Hewan di Tebing Pandawa, Bali

Tim Basarnas Bali berhasil melakukan penyelamatan seorang pria yang terjebak saat menolong anjing di Tebing Pandawa, Badung. Kejadian ini menunjukkan dedikasi tim SAR dan kerja sama antar berbagai pihak.
Tim Basarnas Bali sukses melakukan Penyelamatan Pecinta Hewan di Tebing Pandawa , Badung , setelah seorang pria terjebak saat menolong anjing. Kejadian ini menarik perhatian banyak pihak dan menunjukkan dedikasi tim SAR.
Roger awalnya turun ke tebing setinggi 15 meter untuk menyelamatkan anjing tersebut, namun ia terjebak pada ketinggian 5 meter dari puncak. Tali yang digunakannya dirasa tidak aman untuk kembali naik, sehingga ia memutuskan untuk meminta bantuan. Saksi bernama Ratih kemudian menghubungi, menyatakan bahwa tim rescue segera diberangkatkan setelah menerima laporan. Penyelamatan berlangsung pada malam hari dan korban berhasil dievakuasi dengan teknik lifting.
Informasi mengenai insiden ini diterima oleh petugas Kantor Basarnas Bali pada Sabtu (13/6) sekitar pukul 18.40 Wita. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Roger, seorang pecinta binatang berusia 55 tahun, terjebak di tebing setelah berupaya menolong seekor anjing. Korban tidak berani kembali naik karena tali yang digunakan berisiko putus, sehingga memerlukan bantuan profesional. Tim rescue Basarnas Bali yang terdiri dari tujuh personel segera bergerak menuju Pantai Pandawa setelah menerima laporan tersebut.
Mereka tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 19.30 Wita dan langsung melakukan analisa medan. Situasi di tebing yang gelap menjadi tantangan utama bagi tim. Gabungan berhasil mengatasi kendala minimnya pencahayaan. Akhirnya, pada pukul 21.05 Wita, Roger berhasil dibawa naik ke atas tebing dengan teknik lifting.
Roger, korban yang berhasil diselamatkan, menceritakan motivasinya turun ke tebing untuk menolong seekor anjing. Ia merasa terpanggil untuk bertindak, meskipun harus menghadapi risiko. Setelah diselamatkan, Roger menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada tim SAR. Ia mengakui bahwa tanpa bantuan Basarnas, ia mungkin masih terjebak di tebing.
Roger juga menambahkan sebuah refleksi tentang para pecinta binatang.
"Maafkan kegilaan kami, karena orang-orang pencinta binatang ini memang kadang-kadang nyalinya melebihi logika," katanya. Pernyataan ini menggambarkan dedikasi tinggi para pecinta hewan dalam menyelamatkan makhluk lain
Tim Basarnas Bali Pecinta Hewan Tebing Pandawa Badung Penyelamatan Pencarian Dan Penyelamatan Pencinta Hewan Tali Tebing Pencahayaan Kondisi Kondisi Gelap Minim Pencahayaan Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan Tali Yang Dirasa Tidak Aman Tali Yang Digunakan T
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Brasil vs Maroko: Saat sang raksasa diuji penakluk tim-tim besarTimnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga Grup C Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu (14/6) pukul 05.00 WIB.Menjelang ...
Read more »
Preview Lengkap Brasil vs Maroko: Bentrok Tim dengan Tradisi Juara Melawan Tim yang sedang Naik DaunTimnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga Grup C Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu (14/6) pukul 05.00 WIB. Menjelang pertandingan ini, Brasil lebih diunggulkan.
Read more »
Prediksi Lengkap Brasil vs Maroko: Bentrok Tim dengan Tradisi Juara Melawan Tim yang sedang Naik DaunTimnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga Grup C Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu (14/6) pukul 05.00 WIB. Menjelang pertandingan ini, Brasil lebih diunggulkan.
Read more »
Seniman Bali Tampil di Pawai Pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-48Ribuan seniman dari Bali dan daerah lain tampil di pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-48 tahun 2026 di Denpasar, Bali, dengan menampilkan beragam pertunjukan seni sesuai tema Atma Kerthi: Jiwa Siddha Parisudha.
Read more »