Tim Advokasi untuk Demokrasi Apresiasi Putusan Praperadilan Partial untuk Andrie Yunus

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus pada 2 Juni 2026. Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai putusan ini penting untuk penegakan hukum dan memperinginkan proses penyidikan oleh kepolisian.

Alghiffari Aqsa, anggota TAUD, menyatakan bahwa kepolisian tidak berwenang menunda atau menghentikan penyidikan, termasuk dalam kasus yang melibatkan militer. Ia menuturkan bahwa kepolisian harus segera memproses semua kasus kekerasan. Alghiffari juga mengharap Polda Metro Jaya menghormati putusan tersebut dan segera melanjutkan penyelidikan kasus penyiraman air keras yang dirujuk. Afif Abdul Qoyim, anggota TAUD lain, menilai putusan ini memberikan angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi Andrie Yunus.

Ia mengatakan putusan ini mengembalikan ruh penegakan hukum pada relnya. Hakim mengabulkan permohonan praperadilan karena memandang pemohon berhak mengajukan permohonan tersebut. Putusan juga memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakpus





