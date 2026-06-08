Tim Advokasi Demokrasi Minta Penghentian Perkara Andrie Yunus ke Pengadilan Militer

Tim Advokasi untuk Demokrasi menyerahkan permohonan penghentian perkara kasus penyiraman air keras Andrie Yunus ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta setelah putusan praperadilan memerintahkan proses hukum di peradilan umum. Permohonan ini disertai 400 surat dukungan masyarakat dan dijadwalkan sebelum pembacaan vonis.

Tim Advokasi untuk Demokrasi menyerahkan surat permohonan penghentian perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026.

Permohonan ini diajukan sebagai respons terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum di peradilan umum, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi proses hukum yang双重涉及 peradilan militer dan umum. Langkah ini dilakukan menjelang pembacaan vonis yang dijadwalkan pada Rabu, 10 Juni 2026, untuk empat terdakwa dalam kasus tersebut. Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi, Dimas Bagus Arya, menjelaskan bahwa permohonan penghentian perkara ini adalah kali kedua mereka mengajukan surat ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Surat pertama adalah keberatan terhadap proses persidangan, sedangkan surat kali ini berisi argumentasi berdasarkan putusan praperadilan yang memerintahkan melanjutkan proses hukum di peradilan umum. Dimas menegaskan bahwa putusan praperadilan nomor 62 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki konteks yang relevan dengan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, dan oleh karena itu proses di peradilan militer seharusnya dihentikan.

Selain permohonan penghentian perkara, tim juga menerima sekitar 400 surat dukungan dari masyarakat sipil yang akan diberikan kepada Andrie Yunus, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap proses hukum ini. Perwakilan LBH Jakarta, Nabil Hafizhurrahman, menambahkan bahwa permohonan ini bertujuan memastikan sistem peradilan pidana berjalan secara terpadu setelah putusan praperadilan yang memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan penyidikan dan upaya paksa. Kasus ini menimbulkan diskusi tentang dualisme proses hukum dan independensi peradilan dalam konteks hak asasi manusia





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Andrie Yunus Penyiraman Air Keras Pengadilan Militer Tim Advokasi Demokrasi Praperadilan

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