TikTok Umumkan 11 Perwakilan Indonesia untuk TikTok Awards Southeast Asia 2026

TikTok resmi mengumumkan 11 kreator terpilih mewakili Indonesia di ajang TikTok Awards Southeast Asia 2026 setelah proses pemilihan oleh lebih dari 11 juta suara publik.

TikTok telah mengumumkan sebelas kreator konten terbaik dari Indonesia yang akan mewakili negara tersebut dalam ajang internasional bertajuk TikTok Awards Southeast Asia 2026. Pengumuman ini resmi disampaikan setelah platform media sosial tersebut menyelesaikan fase pemungutan suara publik yang melibatkan lebih dari 11 juta suara dari seluruh penjuru Indonesia. Para kreator terpilih ini akan diberangkatkan ke Bali sebagai Perwakilan Indonesia atau Indonesia n Representatives untuk berlomba memperebutkan penghargaan bergengsi tingkat regional pada malam puncak acara nanti.

Mekanisme Seleksi dan Panel Juri Regional

Proses seleksi kreator Indonesia dilakukan melalui mekanisme demokratis yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat luas. Setelah melewati tahap voting publik, sebelas kreator ini kemudian akan dinilai kembali oleh sebuah panel juri profesional yang terdiri dari pakar industri berpengalaman di tingkat regional. Panel juri ini mencakup perwakilan dari Sekretariat ASEAN, perusahaan agensi kreatif global WPP, serta perwakilan internal TikTok untuk memastikan standar penilaian yang objektif dan kompetitif di tingkat Asia Tenggara.

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Posisi Stakeholder dan Visi Komunitas

Angga Anugrah Putra sebagai General Manager of Content Operations untuk wilayah Asia Tenggara di TikTok menyatakan apresiasi tinggi atas kepercayaan yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa para kreator terpilih bertindak sebagai The Ones Who Spark It yang mencerminkan keragaman serta semangat komunitas lokal yang autentik. Dengan lebih dari 460 juta anggota komunitas TikTok di Asia Tenggara, kreativitas dari satu kreator memiliki potensi untuk melintasi batas negara dan mendekatkan berbagai budaya yang berbeda di kawasan ini.

Menurut Angga Anugrah Putra, mempertemukan kreator terbaik dari enam negara bertujuan untuk membuka peluang pengembangan komunitas yang beragam. Langkah ini juga diharapkan dapat membantu membangun bisnis yang berkelanjutan serta menginspirasi audiens yang lebih luas di seluruh kawasan. Fokus utama dari inisiatif ini adalah menunjukkan bagaimana kreativitas lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghadirkan dampak sosial yang nyata bagi para pelaku konten.

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Daftar Lengkap Perwakilan Indonesia

Ked belas perwakilan Indonesia yang lolos ke babak regional mencakup berbagai kategori genre konten yang berbeda-beda. Erika Richardo (@erikarichardo) mewakili kategori Creator of the Year dengan akun media sosial @erikarichardo. Kategori Rising Creator of the Year diisi oleh Andersen Sisters (@andersen.sisters) yang dikenal dengan konten keluarga mereka. Sementara itu, kategori Popular Video of the Year dipegang oleh Kiaravirr (@kiaravirr) atas keberhasilan viralnya konten video mereka.

Dalam kategori niche tertentu, Tasya Farasya (@tasyafarasya) mewakili Beauty & Fashion Creator of the Year. Hansen Vendi Agus (@hansenvendiagus14) menjadi perwakilan Entertainment Creator of the Year, sedangkan Rolan Sihombing (@rolansihombing_) mewakili kategori Sports Creator of the Year. Di sektor makanan, Serly Asnim (@onebitebigbite) dipilih sebagai Food Creator of the Year. Untuk kategori edukasi, Andrea Novita (@andreanovitaa) mewakili Indonesia di Education Creator of the Year.

Pilihan kategori Lifestyle Creator of the Year jatuh kepada Shadira Firdausi (@shaturday) yang dikenal dengan gaya hidupnya. Kategori e-commerce diisi oleh Atta Halilintar (@attahalilintar) sebagai Tokopedia & TikTok Shop Creator of the Year. Terakhir, Jasun Marju (@jasunmarju58) mewakili Indonesia dalam kategori TikTok LIVE Creator of the Year. Daftar ini mencerminkan ekosistem kreator yang sangat luas dan bervariasi di Indonesia.

Dampak Nyata bagi Para Kreator

Erika Richardo sebagai perwakilan Indonesia untuk kategori Creator of the Year mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan tersebut. Ia berterima kasih kepada TikTok, keluarga, dan komunitas yang terus mendukung perjalanannya dalam berkarya konten digital. Bagi Erika Richardo, menjadi seorang kreator bukanlah sekadar tentang proses berkarya, tetapi lebih pada bagaimana karya tersebut dapat membawa dampak positif bagi banyak orang.

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Sebagai perwakilan Indonesia di panggung Asia Tenggara, Erika Richardo berkeinginan kuat untuk membawa nama baik Indonesia. Ia ingin menunjukkan kepada audiens regional bahwa kreativitas lokal memiliki potensi besar untuk menginspirasi dan memberikan dampak yang lebih luas. Kehadiran sebelas kreator ini di Bali menandai langkah strategis Indonesia dalam meningkatkan visibilitas kreativitas digitalnya di kancah internasional.