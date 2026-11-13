Tiket Pertandingan London November 2026: Jalur Resmi Arsenal dan Final Nations Championship

Panduan tiket pertandingan London November 2026: jalur resmi Arsenal, Premier League, dan Final Nations Championship di Twickenham.

Tiket pertandingan London November 2026 menjadi perhatian penggemar olahraga karena bulan ini menghadirkan sejumlah laga Premier League setelah jeda internasional pertengahan November, pertandingan Arsenal vs Borussia Dortmund di Emirates Stadium pada Selasa, 24 November dengan kick-off pukul 20.00 GMT, serta penutup edisi perdana World Rugby Nations Championship pada 27-29 November.

Panduan ini ditujukan bagi dua kelompok, yaitu wisatawan dan pelaku perjalanan bisnis yang ingin menonton olahraga kelas atas di ibu kota, serta penggemar lokal yang mencari tiket pada menit-menit terakhir. Setiap bagian menjelaskan tempat membeli tiket, jalur resmi yang tersedia, dan harga yang tercantum dalam sumber.

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Jalur Resmi Tiket Arsenal di Emirates Stadium

Arsenal menjamin tempat duduk bagi seluruh 19 pertandingan kandang Liga Primer dan 4 pertandingan kandang Liga Champions fase liga. Klub menerapkan sistem terstruktur karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya serta akses masuk melalui gerbang elektronik yang sepenuhnya digital di Emirates Stadium.

Antrean daring yang sebelumnya menggunakan sistem siapa cepat dia dapat telah diganti dengan undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota wajib mendaftar selama periode pendaftaran tertentu yang berlangsung beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Jika tiket terjual habis, anggota resmi yang tidak terpilih dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange. Tiket yang tidak digunakan juga dapat didaftarkan kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub.

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Untuk pertandingan yang tiketnya habis atau pembelian pada saat-saat terakhir, suporter dapat memperoleh tiket melalui platform tiket sekunder terverifikasi. Untuk mengikuti undian atau membeli dengan harga nominal melalui jalur resmi, penggemar wajib memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang masih aktif.

Layanan premium meliputi tempat duduk Club Level, santapan mewah, dan akses ke boks eksekutif. Layanan ini tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal, baik untuk pertandingan Liga Primer maupun Liga Champions.

Tiket Akhir Pekan Final Nations Championship di Twickenham

Tiket enam pertandingan final di Allianz Stadium, Twickenham, dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, yaitu Ticketmaster.

Akhir Pekan Final berlangsung pada 27-29 November dan menjadi puncak turnamen dua tahunan yang benar-benar baru, dimulai pada Juli. Turnamen ini mempertemukan kekuatan rugbi dari Belahan Bumi Utara dan Selatan untuk menentukan juara dunia.

Pasangan pertandingan Akhir Pekan Final baru akan dipastikan setelah fase grup selesai, tetapi seluruh dua belas negara peserta dipastikan tampil selama akhir pekan tiga hari tersebut. Allianz Stadium juga menjadi tuan rumah tiga pertandingan terakhir Inggris di fase grup, melawan Australia pada 8 November, Jepang pada 14 November, dan Selandia Baru pada 21 November.

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Tiket untuk masing-masing pertandingan fase grup didistribusikan langsung oleh negara tuan rumah melalui portal resmi federasi masing-masing, misalnya federasi Inggris. Tiket World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket turnamen atau federasi tuan rumah, bergantung pada pertandingannya.

Harga Tiket dan Langkah Pembelian di London

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 bervariasi, bergantung pada pilihan tiket harian atau paket beberapa hari untuk Akhir Pekan Final di Allianz Stadium, Twickenham, London.

Paket beberapa hari mencakup 2 atau 3 hari pertandingan. Angka nominal harga tidak tercantum secara lengkap dalam naskah sumber, sehingga pembaca perlu memeriksa portal resmi Nations Championship Rugby atau Ticketmaster untuk nominal terbaru.

Untuk sepak bola, potongan tarif tersedia di kategori tertentu bagi Junior Gunners di bawah 18 tahun, anggota Young Adult berusia 18-24 tahun, dan suporter senior di atas 66 tahun. Brentford F.C. di Gtech Community Stadium, Brentford, London Barat, dan Crystal Palace F.C. di Selhurst Park, Selhurst, London Selatan, menjual tiket pertandingan tunggal, tiket musiman, dan paket layanan premium melalui portal tiket resmi klub.

Sumber juga menyebut prioritas bagi penggemar yang pernah menghadiri pertandingan kandang dan diperingkat berdasarkan poin loyalitas, tetapi rincian mekanismenya tidak dijelaskan dalam naskah tersebut.

Langkah praktisnya adalah memeriksa jalur resmi klub atau turnamen terlebih dahulu, mendaftar undian Arsenal sebelum batas pendaftaran, dan memakai pasar penjualan kembali terverifikasi bila tiket resmi sudah habis. Penggemar yang menargetkan Emirates Stadium pada Selasa, 24 November, sebaiknya memastikan keanggotaan berbayar masih aktif sebelum periode pendaftaran dibuka.