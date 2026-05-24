Tijjani Reijnders, Pemain Manchester City, Hadiri Laga Semifinal Carabao Cup, Namun Tidak Kunjungi Persib Bandung vs Persijap

Pemain Manchester City Tijjani Reijnders merayakan gol yang dicetaknya pada laga semifinal Carabao Cup/Piala Liga Inggris antara Man City vs Newcastle, 4 Februari 2026. Ia menyaksikan pertandingan Persib versus Persijap melalui layar kaca di Manchester.

Pemain Manchester City Tijjani Reijnders merayakan gol yang dicetaknya pada laga semifinal Carabao Cup /Piala Liga Inggris antara Man City vs Newcastle, 4 Februari 2026 (c) AP Photo/Dave ThompsonTentu saja Tijjani Reijnders tidak hadir langsung ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api karena dirinya masih harus menjalani laga terakhir Premier League 2025/2026 di mana Man City menjamu Bournemouth pada hari Minggu (24/05/2026).

Melalui Instagram Story milik Tijjani Reijnders, ia menyaksikan pertandingan Persib versus Persijap melalui layar kaca di Manchester. Tijjani Reijnders kemudian menyertakan caption:"Lets go Eliano Reijnders sendiri bermain sebagai starter pada laga kontra Persijap. Dia menempati posisi bek kiri. Namun sampai babak pertama berakhir, skor masih 0-0.

Aksi Eliano Reinjders bersama Persib Bandung pada pekan ke-34 BRI Super League 2025/2026 (c) Dok. Persib Sebelumnya Eliano memang memastikan jika Tijjani akan menyaksikan duel Persib Bandung kontra Laskar Kalinyamat via live streaming.

"Tentu saja. Saya rasa dia juga akan menontonnya, jadi itu akan menyenangkan," imbuh Eliano Reijnders. Lebih lanjut Eliano menyebutkan laga terakhir kontra Persijap layaknya pertandingan final yang besar dan tentunya Persib harus bisa memenangkan pertandingan tersebut, agar bisa langsung merayakan bersama puluhan ribu Bobotoh yang memadati Stadion GBLA.

"Ya, ini seperti pertandingan final yang besar. Kami harus menang dan setelah itu kami bisa merayakannya bersama Bobotoh. Tapi yang pasti pertama-tama, kami harus menang," tegas Eliano





