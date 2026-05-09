Tiga Tanaman Indonesia Potensial Jadi Obat Antikanker

Tiga tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia , yakni kunyit, daun sirsak, dan bekatul beras hitam, berpotensi dikembangkan menjadi obat antikanker . Riset terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan kombinasi ketiganya mampu menghambat pertumbuhan sel kanker secara signifikan.

Penelitian ini menguji formula kombinasi ekstrak kunyit (Curcuma longa L.), daun sirsak (Annona muricata L.), dan bekatul beras hitam (Oryza sativa L.). Uji dilakukan secara in vitro terhadap sel kanker payudara T47D dan sel kanker kolon WiDr. Hasilnya, kombinasi tersebut menunjukkan aktivitas sitotoksik yang kuat sekaligus mampu menghambat proliferasi sel kanker. Peneliti Rizal Maarif Rukmana menjelaskan, riset ini dilatarbelakangi tingginya angka kasus kanker global yang mencapai lebih dari 32,6 juta.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pengembangan terapi alternatif berbasis bahan alam. Dalam proses penelitian, ketiga bahan alami tersebut diekstraksi menggunakan metode maserasi selama 3x24 jam. Selanjutnya dilakukan karakterisasi menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) dan Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry (LC-HRMS), sebelum diformulasikan dengan metode simplex lattice design (SLD).

"Uji sitotoksisitas dilakukan menggunakan metode MTT assay terhadap sel kanker payudara T47D, sel kanker kolon WiDr, serta sel normal Vero. Hasil analisis menunjukkan bahwa ekstrak kunyit, daun sirsak, dan bekatul beras hitam mengandung golongan senyawa fenolik, flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan steroid yang berperan dalam aktivitas antikanker," jelas Rizal dalam keterangannya, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Ia memaparkan, formula paling optimal untuk kanker payudara terdiri dari ekstrak kunyit 11,1%, daun sirsak 86,4%, dan bekatul beras hitam 2,5%, dengan nilai IC50 sebesar 24,91 ± 0,81 µg/mL. Kombinasi ini terbukti efektif menghambat proliferasi sel kanker T47D. "Sementara itu, formula terbaik sebagai antikanker kolon diperoleh dari kombinasi ekstrak kunyit 95,9%, daun sirsak 2,6%, dan bekatul beras hitam 1,5% dengan nilai IC50 sebesar 32,18 ± 2,38 µg/mL.

Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi bahan alam dapat memberikan aktivitas antikanker yang optimal melalui efek sinergis antar senyawa bioaktif," ungkapnya. Meski demikian, ia menekankan hasil riset ini masih berada pada tahap awal sehingga perlu dilanjutkan dengan pengujian pada hewan (in vivo) hingga uji klinis pada manusia untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Riset ini sekaligus menjadi bagian dari strategi BRIN dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hayati lokal.

Pengembangan kandidat obat herbal terstandar dinilai dapat memperkuat kemandirian nasional di sektor kesehatan dan farmasi, khususnya dalam penyediaan terapi antikanker yang lebih terjangkau dan berkelanjutan





