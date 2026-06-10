Tiga Proyek PSEL di Bekasi, Bogor, dan Denpasar Ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional

Pemerintah menetapkan tiga proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya sebagai Proyek Strategis Nasional untuk mempercepat penanganan sampah dan transisi energi bersih.

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan tiga proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik ( PSEL ) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketiga proyek tersebut berlokasi di Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya.

Penetapan ini diumumkan melalui Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Status PSN diberikan kepada tiga Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), yakni Bekasi Environment Nusantara untuk PSEL Kota Bekasi, Nusantara Bogor New Energy untuk PSEL Bogor Raya, dan Nusantara Bali New Energy untuk PSEL Denpasar Raya.

Langkah ini merupakan bagian dari gelombang pertama pengembangan fasilitas PSEL yang didorong pemerintah untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah perkotaan sekaligus mendukung transisi energi bersih. Penetapan status PSN mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang memasukkan Program Pengelolaan Sampah Terpadu ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Kebijakan ini juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan.

Dengan status tersebut, pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi kini menjadi bagian dari agenda prioritas nasional. Selain membantu mengurangi persoalan sampah di perkotaan, proyek ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan bauran energi baru terbarukan, penurunan emisi, dan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Sebagai perusahaan yang dibentuk untuk mengembangkan platform PSEL nasional, Denera memiliki tugas mengembangkan proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi melalui investasi strategis, pemilihan teknologi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Investment Management Pandu Sjahrir mengatakan, penetapan PSN terhadap tiga proyek tersebut menjadi momentum penting bagi pengembangan industri pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia.

'Penetapan PSN terhadap di tiga lokasi gelombang pertama ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi untuk mengatasi krisis sampah. Inisiatif ini mencakup perbaikan sistem pengelolaan sampah, pengurangan ketergantungan pada TPA, hingga optimalisasi pemanfaatan sampah menjadi energi,' ujar Pandu dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026). CEO Daya Energi Bersih Nusantara Fadli Rahman menambahkan, 'Penetapan PSN ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui PSEL bukan lagi sekadar kebutuhan daerah, melainkan bagian dari kepentingan strategis nasional.

Bagi Denera, status ini tidak hanya mempercepat realisasi di tiga lokasi awal, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi pengembangan fasilitas PSEL di lokasi-lokasi berikutnya.

' Di sisi lain, foto-foto dari TPA Suwung, Denpasar, Bali, pada 17 April 2026 menunjukkan tumpukan sampah yang mencapai 7,2 juta ton dengan ketinggian 35-40 meter. Warga sekitar sempat memprotes kebijakan pembatasan pembuangan sampah organik di TPA tersebut yang berlaku sejak 1 April 2026. Proyek PSEL Denpasar Raya diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan sampah di Bali. Danantara Investment Management dan Denera memandang ketiga proyek tersebut sebagai fondasi awal pembangunan ekosistem pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia teknologi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, perusahaan berharap proyek PSEL dapat menghadirkan solusi berkelanjutan bagi persoalan sampah sekaligus menciptakan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Di tengah meningkatnya volume sampah perkotaan dan kebutuhan energi bersih, proyek-proyek PSEL dinilai dapat menjadi salah satu solusi yang menggabungkan pengelolaan limbah dan produksi energi dalam satu ekosistem yang terintegrasi





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PSEL Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah Menjadi Energi Denpasar Energi Bersih

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