Tiga Pimpinan BGN Ditahan Kejagung, Prasetyo Minta Pelayanan Publik Tidak Terganggu

Tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu, 3 Juni 2026. Mereka adalah Prasetyo, Silmy Karim, dan beberapa orang lainnya. Prasetyo memastikan pemerintah segera menindaklanjuti status jabatan para pejabat yang tersandung kasus hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu, 3 Juni 2026. Mereka adalah Prasetyo , Silmy Karim , dan beberapa orang lainnya. Prasetyo memastikan pemerintah segera menindaklanjuti status jabatan para pejabat yang tersandung kasus hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Dia juga telah meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan agar pelayanan publik tak terganggu dengan kasus yang menjerat Wamen Imipas. Prasetyo mengingatkan para anggota Kabinet Merah Putih untuk membenahi diri dan menjauhi praktik korupsi dalam menjalankan tugas. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Ia turun dari ruang penyidikan KPK mengenakan rompi tahanan oranye.

Selain itu, kedua tangan Silmy tampak sudah terborgol. Saat turun, ia hanya tertunduk ketika digiring oleh penyidik ke mobil tahanan. Silmy menyerahkan diri ke KPK pada malam hari, ia mengaku terlebih dahulu menyelesaikan sejumlah agenda. Dalam video yang beredar, saat tiba di KPK, terlihat Silmy irit bicara.

Ia langsung naik ke lantai 2 gedung KPK dan hanya mengatakan untuk menyelesaikan agenda. KPK tengah menyelidiki aliran dana yang diduga melibatkan staf khusus dan mantan staf khusus Menaker, dengan rentang waktu dari 2019 hingga 2025. Selain Wamenaker Immanuel Ebenezer, KPK juga menetapkan 11 tersangka lain kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja





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Tiga Pimpinan BGN Ditahan Kejagung Prasetyo Silmy Karim Korupsi

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