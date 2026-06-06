Tiga Perusahaan di Kapuas Gelar Bimtek Karhutla 2026 untuk 90 Karyawan

Tiga perusahaan besar di Kapuas, Kalimantan Selatan, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 bagi 90 karyawan mereka. Pelatihan ini berlangsung selama lima hari, 2-6 Juni 2026, guna memperkuat kapasitas SDM dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran menjelang musim kemarau. Dengan melibatkan PT Dwie Warna Karya, PT Susantri Permai, dan PT Kapuas Maju Jaya, kegiatan ini mencakup materi regulasi, strategi pencegahan, teknik pemadaman, serta simulasi lapangan. Perusahaan berkolaborasi dengan TNI-Polri, Manggala Agni, dan tim pemadam kebakaran untuk pendekatan holistik, sekaligus menegaskan komitmen Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan.

Tiga perusahaan besar di Kabupaten Kapuas , Kalimantan Selatan, menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 untuk 90 karyawannya. Pelatihan ini berlangsung selama lima hari, dari 2 hingga 6 Juni 2026, dengan tujuan utama memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta lahan menjelang musim kemarau yang diprediksi lebih kering.

Sebanyak 90 karyawan yang berasal dari PT Dwie Warna Karya (DWK), PT Susantri Permai (SP), dan PT Kapuas Maju Jaya (KMJ) berpartisipasi dalam program pelatihan intensif ini. Kegiatan dibagi menjadi dua gelombang untuk memastikan penyampaian materi yang optimal; gelombang pertama pada 2-4 Juni diikuti 45 peserta, dan gelombang kedua pada 4-6 Juni juga diikuti 45 peserta. Melalui Bimtek ini, perusahaan berharap membangun kesiapsiagaan kolektif di tengah ancaman kebakaran yang sering terjadi di kawasan perkebunan dan hutan.

Konten pelatihan mencakup berbagai aspek penting terkait pengendalian Karhutla. Peserta memperoleh pemahaman menyeluruh mulai dari regulasi perundang-undangan yang mengatur pencegahan kebakaran, strategi preventif yang bisa diterapkan di lapangan, hingga teknik pemadaman yang efektif. Selain teori, agenda ini menekankan pada simulasi langsung penanganan kebakaran di area nyata, penggunaan peralatan pemadam modern, serta prosedur tanggap darurat. Koordinator perwakilan pimpinan perusahaan, Jannes Manurung, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi SDM merupakan investasi krusial untuk menghadapi potensi kebakaran.

Komitmen perusahaan tidak hanya terlihat dari pelatihan, tetapi juga dari penyediaan sarana prasarana yang memadai serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni, dan tim pemadam kebakaran lokal. Pendekatan kolaborasi lintas sektor ini diyakini akan memperkuat koordinasi lapangan dan kesiapan personel secara holistik. Di sisi lain, Regional Sustainability PT DWK, Sarfin Situmeang, menyampaikan bahwa pencegahan Karhutla adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi kuat antara perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menekankan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Respons terhadap ancaman kebakaran tidak bisa dilihat dari satu sudut saja; diperlukan sinergi berkelanjutan yang melibatkan penyempurnaan peralatan, peningkatan kapasitas SDM, dan keterlibatan aktif komunitas sekitar. Dengan pelaksanaan Bimtek Karhutla Tahun 2026, ketiga perusahaan tersebut menegaskan komitmen mereka dalam mendukung pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan hutan.

Mereka berharap dengan kesiapan yang maksimal, dampak dari kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan yang aman, produktif, dan berkelanjutan untuk semua pihak





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Bimtek Karhutla Kebakaran Hutan Kapuas Pelatihan SDM Perusahaan Perkebunan

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