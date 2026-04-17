Tiga Pejabat Dinas ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli dan Pemerasan Izin Tambang

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim sebagai tersangka dugaan pungutan liar (pungli) dan pemerasan dalam pengurusan izin tambang. Uang miliaran rupiah disita sebagai barang bukti.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Jumat (17/4) siang mengambil langkah tegas dengan menetapkan tiga pejabat di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan pemerasan yang terjadi dalam proses pengurusan izin tambang.

Ketiga individu yang kini berstatus tersangka adalah AM, yang menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim; OS, Kepala Bidang Pertambangan; dan H, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air dan Tanah. Segera setelah penetapan tersangka, ketiga pejabat tersebut langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Kelas I.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik tindak pidana khusus Kejati Jatim. Tindakan penyidik meliputi penggeledahan intensif yang dilakukan di kantor Dinas ESDM Jawa Timur serta rumah para tersangka pada Kamis (16/4) sehari sebelumnya.

Hasil dari penggeledahan maraton tersebut cukup mengagetkan, karena penyidik berhasil menyita uang tunai senilai Rp2,3 miliar. Uang tersebut diduga kuat merupakan hasil dari praktik pungli dan pemerasan yang dilakukan terkait proses penerbitan izin tambang di lingkungan dinas tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo Santoso, menjelaskan bahwa uang miliaran rupiah tersebut berasal dari para pemohon izin tambang yang proses perizinannya sengaja dipersulit oleh para tersangka. Wagiyo Santoso menambahkan, selain uang tunai, penyidik juga berhasil menyita barang bukti lain yang krusial, seperti kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), berbagai dokumen terkait perizinan, serta bukti komunikasi melalui media digital yang diduga mendukung praktik ilegal tersebut.

Modus operandi yang digunakan oleh para tersangka, menurut Wagiyo, adalah dengan sengaja memperlambat bahkan mempersulit proses penerbitan izin tambang, meskipun seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh pemohon telah terpenuhi secara lengkap. Hal ini sangat kontras dengan seharusnya, di mana sistem perizinan kini didesain untuk dapat dilakukan secara daring (online) dan transparan demi efisiensi dan akuntabilitas.

Akibat dari praktik memperlambat dan mempersulit ini, para pemohon izin tambang merasa terpaksa untuk memberikan sejumlah uang agar proses perizinan mereka dapat segera diselesaikan. Besaran pungutan yang diminta oleh para tersangka bervariasi, mulai dari Rp50 juta hingga mencapai ratusan juta rupiah, tergantung pada jenis dan skala perizinan yang diajukan.

Wagiyo menegaskan bahwa proses penyidikan kasus ini masih terus dikembangkan secara mendalam oleh Kejati Jawa Timur. Pihaknya tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan tersangka baru seiring berjalannya pendalaman kasus. Pernyataan tegas ini disampaikan Wagiyo untuk menunjukkan komitmen Kejati Jatim dalam memberantas korupsi.

Kejati Jawa Timur berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk praktik korupsi, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan proses perizinan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan di wilayah Jawa Timur. Penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Praktik pungli dan pemerasan dalam pengurusan izin tambang di Dinas ESDM Jawa Timur ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang serius oleh para pejabat yang seharusnya melayani masyarakat. Tindakan memperlambat proses perizinan secara sengaja, padahal semua persyaratan sudah terpenuhi, jelas merupakan bentuk pemerasan terselubung. Hal ini sangat merugikan para pemohon izin yang membutuhkan kepastian hukum dan kelancaran usaha mereka.

Keterlambatan dalam penerbitan izin dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, penundaan proyek, hingga hilangnya peluang bisnis. Selain itu, praktik ini juga merusak reputasi instansi pemerintah dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Korupsi dalam sektor perizinan, sekecil apapun, dapat menghambat investasi, mengurangi iklim usaha yang sehat, dan pada akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Uang miliaran rupiah yang berhasil disita oleh Kejati Jatim merupakan bukti nyata betapa masifnya praktik haram ini. Perluasan penyidikan untuk menemukan kemungkinan tersangka baru sangat penting untuk mengungkap jaringan korupsi yang mungkin lebih luas. Pihak Kejaksaan harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima suap, serta pihak-pihak yang memfasilitasi praktik ini, dapat diproses secara hukum.

Transparansi dalam proses perizinan adalah kunci utama untuk mencegah praktik korupsi di masa depan. Penerapan sistem perizinan online yang benar-benar efektif dan diawasi secara ketat dapat meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pemohon, sehingga mengurangi peluang terjadinya pungli dan pemerasan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan publik yang bersih dan bebas pungli juga sangat diperlukan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur perlu terus mengawal dan memastikan bahwa proses hukum terhadap para tersangka berjalan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menginformasikan perkembangan kasus kepada publik secara berkala untuk menjaga akuntabilitas. Upaya pemberantasan korupsi ini merupakan bagian integral dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum.

Dengan penindakan tegas ini, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih profesional di Provinsi Jawa Timur. Upaya ini juga menjadi sinyal kuat bagi pejabat publik lainnya untuk menjauhi praktik korupsi dan menjalankan tugasnya dengan integritas serta profesionalisme. (sha/far)





