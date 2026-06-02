Tiga Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan. Mereka adalah Direktur PT Agung Pradana Putra Ahmad Abdillah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Mokh. Sukiman, dan mantan General Manager Divisi Regional II PT Brantas Abipraya Herman Dwi Haryanto.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan . Mereka adalah Direktur PT Agung Pradana Putra Ahmad Abdillah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Mokh.

Sukiman, dan mantan General Manager Divisi Regional II PT Brantas Abipraya Herman Dwi Haryanto. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 2 Juni 2026. KPK menyatakan bahwa kerugian negara akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan mencapai Rp 35,7 miliar. Kerugian ini disebabkan oleh penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat-pejabat yang terkait.

KPK juga menyatakan bahwa penyimpangan ini telah terjadi sejak tahun 2015 dan telah berlanjut hingga tahun 2019. KPK akan melanjutkan penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti yang lebih kuat dan menentukan tanggung jawab yang tepat. Dalam kesempatan ini, KPK juga menyatakan bahwa mereka akan terus berusaha untuk mencegah dan menangani korupsi di seluruh Indonesia





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Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan KPK Tersangka

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