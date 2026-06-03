Tiga Mantan Pimpinan BGN Ditahan Kejagung dalam Kasus Korupsi MBG

Kejagung menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka dalam kasus korupsi program MBG. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.

Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ( BGN ) sebagai tersangka dalam kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiga tersangka ini adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana , dan dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung .

Mereka diduga terlibat dalam korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026. Kejagung telah menahan tiga tersangka ini dan mereka berada di dalam mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Kejagung juga telah melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk membuktikan kesalahan tiga tersangka ini. Hasil penyelidikan dan pengumpulan bukti ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukuman yang tepat bagi tiga tersangka ini.

Kejagung berkomitmen untuk menjalankan hukum dengan adil dan transparan, dan akan terus melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk membuktikan kesalahan tiga tersangka ini. Dengan demikian, kejagung berharap dapat menyelesaikan kasus korupsi program MBG ini dengan adil dan transparan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kejagung BGN Korupsi MBG Dadan Hindayana Sony Sanjaya Lodewyk Pusung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBGMeski membenarkan penggeledahan, Kejagun belum menjelaskan lebih lanjut terkait perkara yang sedang ditangani maupun barang bukti yang dicari penyidik.

Read more »

MBG: Kejagung geledah kantor BGN setelah Prabowo copot Dadan HindayanaKejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Rabu (03/06). Belum dijelaskan alasan penggeledahan tersebut.

Read more »

Kasus Dugaan Jual Beli Titik MBG, Kejagung Masih Geledah Kantor BGNKejagung geledah kantor BGN terkait dugaan korupsi jual beli titik dapur Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN dan dua wakilnya telah dicopot presiden menyusul audit internal pemerintah.

Read more »

Terkuak! Ini Alasan Prabowo Copot Dadan Hindayana Cs Sebelum Akhirnya Ditahan KejagungPrabowo memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya

Read more »