Tiga Mantan Petinggi BGN Jadi Tersangka Korupsi Program MBG

Kejaksaan Agung menjemput tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis. Mereka diduga memanipulasi verifikasi mitra dan pengadaan barang seperti motor listrik dan sepatu, merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Inspektur Jenderal ( Purnawirawan ) Sony Sonjaya mendapati tim penyidik Kejaksaan Agung telah melacak keberadaannya di sebuah kamar hotel pada Rabu (3/6/2026) untuk menjemputnya guna pemeriksaan. Petugas segera membawa mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi itu menuju Gedung Kejaksaan Agung .

Di saat yang sama, tim penyidik lainnya bergerak menyambangi kediaman pribadi Letnan Jenderal (Purnawirawan) Lodewyk Pusung di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi itu pun dijemput untuk kemudian dibawa ke gedung yang sama. Langkah serupa dilakukan terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana di kediamannya di Kota Bogor, Jawa Barat. Keheningan rumahnya pecah oleh kedatangan tim penyidik yang kemudian membawanya ke Jakarta untuk menyusul rekan-rekannya dengan status awal sebagai saksi.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman meluruskan bahwa tindakan tersebut murni penjemputan untuk pemeriksaan sebagai saksi, bukan penangkapan atas dasar melarikan diri.

'Bukan ditangkap, ya, tapi itu dijemput untuk pemeriksaan sebagai saksi,' ujar Syarief pada Kamis (4/6/2026). Ia menegaskan aparat penegak hukum harus menelusuri para pihak yang patut diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran proyek MBG, tidak boleh hanya berhenti pada Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Di balik penjemputan paksa tersebut, tersimpan jejak keterlibatan yang kini menyeret ketiga pemimpin di BGN itu sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait modus operandi yang dilakukan secara bersama-sama, Syarief menjelaskan bahwa detail keterlibatan setiap tersangka saat ini masih menjadi bagian dari materi penyidikan yang didalami.

'Yang jelas, peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini,' ujarnya. Sony Sonjaya, dengan perannya sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, diduga menjadi motor penggerak dalam memuluskan jalan bagi yayasan-yayasan bermasalah agar lolos verifikasi sebagai mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Ia memberikan atensi khusus pada portal mitra BGN, termasuk yayasan yang terafiliasi dengan dirinya sendiri, sehingga berhasil mendapatkan insentif fantastis hingga miliaran rupiah setiap harinya.

Peran Sony dinilai sangat sentral karena terlibat langsung dalam pengaturan verifikasi yang seharusnya obyektif, tetapi dikendalikan sepenuhnya untuk meloloskan yayasan-yayasan titipan. Praktik manipulasi ini menjadi pintu masuk utama bagi rangkaian penyimpangan dalam tata kelola program MBG. Sementara itu, peran Lodewyk Pusung tak kalah krusial sebagai pengendali pengembangan organisasi. Jika Sony berfokus pada 'pintu masuk' verifikasi mitra, Lodewyk bekerja dari dalam sistem pengadaan.

Ia bersama Sony dan Dadan diduga secara melawan hukum mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen. Lodewyk diduga kuat memaksakan agar Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun jauh dari kebutuhan nyata di lapangan, yang secara sengaja membuka celah untuk praktik mark-up harga. Keterlibatan Lodewyk memberikan legitimasi struktural pada kebijakan pengadaan barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak sesuai ketentuan. Akibat intervensi yang dilakukan oleh Sony, Lodewyk, hingga Dadan, anggaran negara yang seharusnya menjadi gizi bagi anak sekolah justru mengalir pada proyek-proyek fiktif.

Praktik ini mencakup pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai lebih dari Rp 1 triliun yang diberikan kepada vendor tanpa bengkel aktif, serta ketidaksesuaian spesifikasi pada sejumlah pengadaan barang lainnya seperti 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang terindikasi mengalami penggelembungan harga. Meskipun dua purnawirawan jenderal sebelumnya tersandung kasus dugaan korupsi, Presiden Prabowo Subianto tetap menunjuk sosok berlatar belakang militer untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN.

Posisi tersebut kini diisi oleh Mayjen Trenggono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa penunjukan Trenggono didasarkan pada kebutuhan spesifik organisasi dalam mengawal distribusi program MBG. Menurut dia, kehadiran unsur militer diperlukan karena BGN akan fokus menyalurkan program tersebut hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

'Kenapa ada militer? Nanti kaitannya dengan program 3T di mana kami membutuhkan ahli teritorial di situ,' ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026). Terkait status keprajuritannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah resmi menyetujui pengunduran diri Mayjen Trenggono dari dinas keprajuritan. Dengan demikian, Trenggono tidak lagi berstatus sebagai prajurit TNI aktif dan kini telah menjadi seorang purnawirawan.

Kasus ini menimbulkan sorotan tajam dari berbagai kalangan karena melibatkan tokoh-tokoh berlatar belakang militer yang seharusnya menjadi teladan. Kejaksaan Agung terus mendalami peran masing-masing tersangka dan mengembangkan penyidikan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Diharapkan, proses hukum ini dapat memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG yang penting bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Publik pun menanti transparansi penuh dalam persidangan nanti agar keadilan benar-benar ditegakkan





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Korupsi MBG Kejaksaan Agung BGN Purnawirawan Pengadaan

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