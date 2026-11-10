Tiga Kader Partai Solidaritas Indonesia di Kabinet Prabowo Mundur dari Partai

Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka mundur dari Partai Solidaritas Indonesia di tengah dorongan pemakzulan Wakil Presiden Gibran.

Tiga politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang duduk di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pengunduran diri dari partai. Pengumuman itu muncul di tengah menguatnya dorongan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketiga tokoh tersebut adalah mantan Ketua Umum PSI sekaligus Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Wakil Ketua Umum PSI sekaligus Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan partainya telah menerima surat pengunduran diri ketiga kadernya tersebut. Dalam keterangan tertulis pada 9 November, Kaesang menyebut pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.

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Alasan Mundur Ketiga Politikus PSI Berbeda

Raja Juli Antoni dan Isyana Bagoes Oka memilih mundur dari PSI agar dapat lebih fokus menjalankan tugas kenegaraan di pemerintahan. Keduanya menjadikan tuntutan jabatan di kabinet sebagai alasan utama untuk melepaskan posisi di partai.

Berbeda dengan keduanya, Giring Ganesha mengaku sudah tidak lagi sejalan dengan sejumlah hal yang ia perjuangkan sejak awal bergabung dengan PSI. Pernyataan ini menunjukkan alasan Giring bersifat ideologis dan berkaitan dengan arah perjuangan partai, bukan semata tuntutan tugas di pemerintahan.

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Perbedaan alasan tersebut membuat peristiwa ini dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, ada keputusan yang berkaitan dengan beban kerja pejabat negara. Di sisi lain, ada pengakuan perbedaan pandangan yang sudah berlangsung sejak Giring bergabung dengan partai.

Pandangan Pengamat tentang Konsolidasi Kader PSI

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategies Agung Baskoro menilai mundurnya tiga tokoh penting PSI menunjukkan belum kuatnya konsolidasi dan loyalitas kader di internal partai. Penilaian ini menempatkan peristiwa tersebut sebagai persoalan internal organisasi, bukan sekadar pergantian pejabat.

PSI selama ini dikenal memiliki kedekatan politik dengan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedekatan itu menjadi latar penting ketika partai menghadapi perubahan posisi kadernya di pemerintahan dan di tengah isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dampak Mundurnya Kader bagi Persiapan Pemilu 2029

PSI tengah mempersiapkan diri untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029. Mundurnya tiga figur yang selama ini berada di garis depan partai menjadi ujian bagi kesiapan PSI menjelang agenda pemilihan tersebut.

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Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum harus menjaga soliditas partai sembari menata kembali struktur kepemimpinan internal. Hingga keterangan tertulis dikeluarkan, sumber yang tersedia belum menyebutkan langkah lanjutan partai terkait pengganti ketiga tokoh tersebut, sehingga perkembangan berikutnya perlu dipantau dari pernyataan resmi PSI.