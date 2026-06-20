Tiga Jam Pemadaman di Malang Mengungkap Krisis Batubara Nasional

Pemadaman listrik tiga jam di Malang menandai nyata masalah pasokan batu bara nasional dan mengakibatkan kritik tajam terhadap kebijakan ESDM dan PLN oleh DPR

Tiga jam proses pemadaman ulang di kota Malang memicu kepanikan di kalangan warga, termasuk Zunaida, pemilik toko kelontong di Jalan Ikan Piranha. Saat listrik padam di jalan antara jam dua belas sampai jam tiga sore pada tanggal 19 Juni, Zunaida memutuskan menyalakan beberapa lilin agar pelanggan tetap dapat melihat dan melanjutkan berbelanja.

Situasi tersebut mencerminkan krisis tenaga listrik nasional yang semakin diperdebatkan di ruang eksekutif dan legislatif. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim pasokan listrik aman meski PLN masih memerlukan tambahan 18 hingga 20 juta ton batu bara pada tahun 2026. Namun, kritik keras datang dari anggota Komisi XII DPR, Yulian Gunhar, yang menyoroti lemahnya perencanaan sektor energi.

Menurutnya, kebijakan pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya produksi batu bara, yang mencapai 40 persen, telah mengancam kestabilan produksi dan membuka pintu bagi pemotongan tenaga kerja di sektor pertambangan. Komisi XII telah mengingatkan DPR tentang dampak kebijakan pemangkasan produksi batu bara yang dapat mengakibatkan PHK massal. Meski demikian, peringatan tersebut tidak mendapat respons yang memadai dari kementerian ESDM. Saat diminta data tentang tambahan royalti dan PNBP, kementerian tidak dapat memberikan angka pasti.

Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kepastian pendapatan negara dari sektor pertambangan. Yulian gunhar memprotes bahwa pemerintah masih belum mencatatkan kekurangan pasokan batu bara, yang kini secara nyata terbukti berdampak pada PLN dan masyarakat yang mengalami pemadaman. Ia menyoroti hubungan langsung antara penurunan produksi tambang dan penurunan operasi alat berat, yang berujung pada kontraktor kehilangan pekerjaan dan pekerja menjadi korban PHK. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi semakin presser, mengingat repercussi sosial dan ekonomi yang terasa di lapangan.

Warga di kota Malang, misalnya, kini telah menjadi bagian dari gambaran lebih besar tentang ketergantungan energi nasional pada batubara lokal. Disarankan agar pemerintah segera meninjau ulang kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta mempertimbangkan diversifikasi sumber energi yang lebih berkelanjutan agar tidak mengancam kesejahteraan tenaga kerja tambang dan ketersediaan listrik bagi industri dan rumah tangga





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Krisis Batubara PTL DPR Edukasi Energi Pemadaman

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