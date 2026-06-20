Brasil menang 3-0 atas Haiti di Grup C Piala Dunia 2026, naik ke puncak klasemen sementara dengan empat poin. Kemenangan ini mengungkap keunggulan taktis, keberuntungan dalam skor, serta kelemahan yang perlu diwaspadai, terutama terkait cedera Raphinha dan ketergantungan pada kesalahan lawan.

Tim Brasil Panthers, atau sering disebut Selecao, menerapkan taktik高压 [tangkap:"high press"] pertahanan untuk memaksa lawan kesalahan di Piala Dunia 2026 setelah kemenangan telak 3-0 atas Haiti .

(c) AP Photo/Petr David JosekHasil tersebut mengantarkan Brasil ke puncak klasemen sementara Grup C dengan empat poin, menggusur Maroko yang sebelumnya menempati posisi teratas setelah menjalani dua pertandingan pertama. Meski tipisnya kemenangan lewat tiga gol, perjalanan Brasil dalam laga itu tidak sepenuhnya sempurna. Mereka menampilkan dominasi dan menciptakan banyak peluang, tetapi masih menyisakan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki.

Di balik hasil positip tersebut, tersedia sejumlah pelajaran penting untuk dievaluasi dari performa Brasil, termasuk keberuntungan pada gol pembuka, kebijakan taktis Carlo Ancelotti, serta dampak cedera Raphinha yang berpotensi mengubah rencana permainan tim. Skuad Brasil merayakan gol Matheus Cunha ke gawang Haiti di laga Piala Dunia 2026, Sabtu (20/6/2026). (c) AP Photo/Petr David JosekBrasil membuka keunggulan pada menit ke-23 lewat Matheus Cunha. Gol lahir dari tendangan Vinicius Junior yang tidak dapat diamankan secara _____ oleh kiper Haiti Johny Placide.

Bola liar sempat berada dalam wilayah Hannes Delcroix, namun bek Haiti itu secara tak sengaja mengarahkan bola ke kaki Cunha yang langsung memanfaatkan peluang tersebut. Gol pembuka menjadi momen krusial karena memberi Brasil keleluasaan mengontrol pertandingan. Setelah unggul, Selecao tampil lebih lepas dan memperkuat tekanan terhadap Haiti. Meski demikian, Brasil harus meningkatkan efektivitas serangan, terutama menghadapi lawan bertaraf tinggi yang tidak perlu mengandalkan kesalahan lawan untuk mencetak gol penting.

Penyerang Brasil Vinicius Jr. usai menaklukkan gawang Haiti di Piala Dunia 2026, Sabtu (20/6/2026). (c) AP Photo/Petr David JosekHaiti menampilkan permainan berani dengan ______ garis pertahanan tinggi. Strategi tersebut saya tidak ____________ karena they tidak sanggup memberi tekanan yang cukup terhadap pemain Brasil saat kehilangan bola. Hal tersebut membuka ruang luas bagi Lucas Paqueta mengoper umpan ke belakang ______ linha pertahanan Haiti.

Bahkan, pada gol ketiga Brasil lewat Vinicius Junior, kesalahan Haiti terlihat jelas karena pemain Real Madrid itu mendapat ruang besar dan tak perlu melakukan banyak gerakan sebelum menguasai bola dan menebar gawang Placide. Matheus Cunha mencetak gol keduanya di laga Brasil vs Haiti di Piala Dunia 2026, Sabtu (20/6/2026). (c) AP Photo/Petr David JosekKeputusan Carlo Ancelotti memainkan Matheus Cunha sebagai starter Rangers июня [tangkap: "as starter"] menjadi sorotan utama. Penyerang Manchester United itu menjawab kepercayaan dengan dua gol.

Cunha bukan tipe penyerang tengah klasik yang hanya menunggu bola di kotak penalti. Ia lebih sering turun ke area tengah untuk membantu membangun serangan dan menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Peran tersebut sangat terlihat saat melawan Haiti. Cunha aktif bergerak, membuka ruang, dan memberikan opsi tambahan dalam skema serangan Brasil.

Pemain Maroko Brahim Diaz, kanan, menggiring bola melewati pemain Brasil Raphinha, kiri, dan Douglas Santos, tengah, pada laga Grup C Piala Dunia 2026 antara Brasil vs Maroko, 13 Juni 2026. (c) AP Photo/Pamela SmithRaphinha ialah pemain kunci dalam sistem permainan Brasil di bawah Ancelotti, yang bahkan menyebut: Raphinha adalah pemain terbaik di dunia dalam hal kedalaman serangan. Namun, laga melawan Haiti memberikan kekhawatiran baru. Raphinha terlihat mengalami masalah fisik dan harus berhenti berlari sebelum babak pertama usai.

Kehilangan Raphinha mengurangi kemampuan Brasil dalam menyerang ruang di belakang pertahanan lawan. Rayan kemudian masuk sebagai pengganti, tetapi pemain muda Bournemouth itu belum mampu memberikan dampak setara. Ironi Turki di Piala Dunia 2026: Dominasi Gila-gilaan, 62 Shot, tapi Gagal Cetak Gol! Hasil, Jadwal, Klasemen, dan Top Skor Piala Dunia 202





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