Tiga Eks Pimpinan BGN Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis

Penyidik Kejaksaan Agung mengetahuinya cukup alat bukti untuk menetapkan Dadan Hindayana dan dua eks pimpinan BGN lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis tahun 2025 sampai 2026. Dugaan korupsi meliputi pengadaan barang dan jasa hingga penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Penyidik Kejaksaan Agung telah menemukan cukup alat bukti untuk menetapkan Dadan Hindayana dan dua eks pimpinan BGN lainnya sebagai tersangka. Mereka ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis tahun 2025 sampai 2026.

Dugaan korupsi meliputi pengadaan barang dan jasa hingga penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dadan, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidikan sejak 29 Mei 2026. Mereka diduga merugikan negara melalui pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan, seperti motor listrik, sepatu, gawai tablet, dan televisi ukuran 75 inch. Selain itu, mereka juga diduga terlibat dalam pelanggaran dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi syarat.

Kejagung masih terus mengembangkan kasus ini dan melakukan penggeledahan sejumlah titik, termasuk rumah para tersangka. Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Charles Honoris menyebut proses hukum ini sebagai momentum untuk membenahi MBG. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dadan, Lodewijk, dan Sony telah dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto dan digantikan oleh Nanik S Deyang, Agustina Arumsari, dan Mayor Jenderal Trenggono





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Kejaksaan Agung BGN Makan Bergizi Gratis Korupsi Penyidikan Tersangka Pengadaan Barang Dan Jasa

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