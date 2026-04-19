Tiga ABK WNI Selamat dari Ledakan Kapal di Laut Arab Dipulangkan ke Tanah Air

Konsulat Jenderal RI di Karachi memfasilitasi kepulangan tiga anak buah kapal asal Indonesia yang berhasil selamat dari insiden ledakan dan kebakaran kapal dagang MV Gold Autumn di Laut Arab. Mereka dijadwalkan tiba di Indonesia hari ini, Minggu (19/4/2026), setelah melalui proses pemulangan yang difasilitasi oleh KJRI, termasuk penerbitan dokumen pengganti dan koordinasi dengan berbagai pihak.

Pada Minggu, 19 April 2026, pukul 14:16 WIB, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Karachi secara resmi melepas kepulangan tiga warga negara Indonesia ( WNI ) yang merupakan awak kapal dagang MV Gold Autumn. Kapal tersebut mengalami insiden ledakan di Laut Arab pada tanggal 7 April 2026. Momen pelepasan ini berlangsung di Karachi, Pakistan, pada 18 April 2026, sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA melalui foto dokumentasi dari KJRI Karachi.

Konsulat Jenderal RI di Karachi telah mengambil langkah sigap untuk memfasilitasi proses pemulangan tiga anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang berhasil selamat dari musibah kebakaran kapal dagang MV Gold Autumn. Kapal tersebut berlayar di wilayah Laut Arab ketika insiden nahas itu terjadi pada 7 April 2026. Menurut keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Minggu (19/4), pihak KJRI menyatakan, Tiga ABK WNI dijadwalkan kembali ke Indonesia dari Karachi pada 18 April 2026 dan diperkirakan akan tiba di tanah air pada 19 April 2026. Langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh KJRI Karachi meliputi pemberian bantuan dalam penerbitan paspor pengganti, surat keterangan kehilangan, serta berbagai dokumen penting lainnya yang sangat krusial untuk kelancaran proses kepulangan mereka ke Indonesia. Lebih lanjut, KJRI secara terus-menerus menjaga koordinasi yang erat dengan Direktorat Pelindungan WNI di bawah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak terkait lainnya, demi memastikan bahwa seluruh proses kepulangan ketiga ABK WNI tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar, tanpa hambatan yang berarti. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri, KJRI Karachi juga menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI yang berada di wilayah kerja mereka, khususnya mereka yang bekerja di sektor pelayaran. Imbauan tersebut mencakup pentingnya menyimpan salinan digital dari dokumen-dokumen pribadi yang krusial, serta mencatat nomor-nomor kontak penting yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat. WNI juga diminta untuk tidak ragu-ragu untuk segera menghubungi Perwakilan RI terdekat apabila mereka menghadapi permasalahan atau berada dalam kondisi darurat. Sebelumnya, KJRI Karachi telah melaporkan bahwa kapal MV Gold Autumn mengalami insiden ledakan yang kemudian memicu kebakaran hebat. Peristiwa ini terjadi ketika kapal sedang dalam perjalanan berlayar dari Shanghai, Tiongkok, menuju Oman. Kapal tersebut diketahui berbendera Panama dan dioperasikan oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Tiongkok. Pada saat insiden terjadi, kapal tersebut berada di posisi sekitar 200 mil laut dari garis pantai Pakistan, yang setara dengan jarak sekitar 370 kilometer di lepas pantai Pakistan. Menurut informasi yang dihimpun oleh Direktorat Pelindungan WNI, penyebab pasti dari ledakan yang terjadi di kapal MV Gold Autumn hingga saat ini masih belum dapat dipastikan. Pihak otoritas setempat masih terus melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap akar permasalahan dari insiden tersebut. Perkembangan lebih lanjut dari investigasi ini akan terus dipantau dan dilaporkan. Keselamatan dan kesejahteraan WNI di luar negeri menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh perwakilan diplomatik di berbagai negara





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KJRI Karachi WNI ABK MV Gold Autumn Laut Arab

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »