Tiba-Tiba Setan: Horor Komedi yang Mengocok Perut Sekaligus Menghantui Bioskop Mulai 16 April 2026

Industri perfilman Tanah Air kembali bersiap menyajikan tontonan yang akan memicu adrenaline sekaligus mengundang gelak tawa. Film terbaru bertajuk Tiba-Tiba Setan dijadwalkan untuk mulai menghantui dan menghibur penikmat sinema di seluruh jaringan bioskop Indonesia mulai tanggal 16 April 2026. Mengusung genre horor komedi , film ini secara ambisius menjanjikan sebuah pengalaman menonton yang unik, di mana ketegangan mencekam berpadu harmonis dengan momen-momen kocak yang tak terduga.

Pendekatan yang diambil oleh para sineas dalam Tiba-Tiba Setan berupaya untuk menyajikan cerita yang terasa dekat dengan penonton, terjalin dalam sebuah narasi yang mengambil latar belakang sebuah bangunan tua yang sarat dengan aura misteri dan mencekam. Konflik keluarga menjadi benang merah yang mengikat cerita ini, namun dikemas secara cerdas dalam atmosfer yang sengaja dibangun untuk menimbulkan rasa takut sekaligus penasaran. Premis cerita berpusat pada keberanian dua kakak beradik yang memutuskan untuk mengambil langkah nekat. Mereka berdua berpetualang mendatangi sebuah hotel tua yang kini telah terbengkalai, sebuah tempat yang menyimpan banyak kisah dan kemungkinan. Motivasi utama mereka terbilang sangat konkret dan mendesak: mencari harta warisan yang ditinggalkan oleh sang ayah. Harta ini bukan sekadar kekayaan semata, melainkan sebuah solusi krusial yang diharapkan dapat menyelamatkan hidup mereka serta memecahkan berbagai masalah pelik yang sedang membelit keluarga mereka. Dalam upaya untuk memuluskan rencana mereka yang penuh risiko ini, salah satu dari kakak beradik tersebut melontarkan sebuah ide yang terkesan sangat konyol dan licik. Tujuannya adalah untuk menekan saudara mereka yang lain dengan cara yang tidak lazim. Ide tersebut adalah menyuap dua orang penjaga hotel yang masih tersisa untuk bekerja sama dalam sebuah sandiwara. Para penjaga ini diminta untuk menyamar sebagai hantu, demi menciptakan ilusi dan menakut-nakuti orang-orang yang mungkin akan mengganggu rencana mereka. Namun, apa yang terencana sebagai permainan tipu-tipu murahan justru berbalik menjadi bumerang yang membawa malapetaka. Sandiwara yang dibangun di atas kebohongan dan trik murahan ini, tanpa disadari oleh para pelakunya, justru membuka sebuah gerbang yang tak terduga, sebuah portal bagi teror yang sesungguhnya untuk bangkit dan menghantui mereka. Kisah mulai berbelok tajam ketika sosok hantu wanita yang ternyata memiliki sejarah kelam di hotel tersebut, seorang wanita yang pernah menjadi korban pembunuhan dan dikuburkan secara tidak layak di area hotel, benar-benar bangkit dari tidurnya. Sosok arwah penasaran ini tidak tinggal diam, melainkan mulai bangkit untuk menampakkan diri dan menghantui para pelaku yang kini terjebak di dalam hotel angker tersebut. Situasi yang tadinya penuh dengan strategi penipuan dan harapan akan kekayaan, kini berubah menjadi kekacauan yang tak terkendali. Niat awal mereka yang semata-mata untuk mencari harta warisan terpaksa harus tergeser menjadi sebuah perjuangan yang mempertaruhkan nyawa. Keinginan untuk pulang dengan selamat menjadi prioritas utama, mengalahkan semua ambisi awal yang mereka miliki. Perjuangan untuk keluar dari hotel angker tersebut menjadi sebuah misi hidup dan mati yang menegangkan. Tiba-Tiba Setan merupakan hasil produksi dari Ess Jay Studio, sebuah rumah produksi yang dikenal dengan karya-karyanya yang inovatif. Film ini disutradarai oleh Etienne Caesar, yang debut penyutradaraannya di layar lebar ini dianggap sebagai salah satu momen penting dalam kariernya. Pendekatan Etienne Caesar dalam mengarahkan film ini diklaim tidak selalu monoton dan serius, melainkan mampu menyuntikkan energi baru yang segar bagi para penontonnya. Gaya penyutradaraannya yang luwes, mampu berpindah dari momen tegang ke momen jenaka, dinilai sangat berhasil dalam menjaga antusiasme penonton dari awal hingga akhir film. Perpaduan antara humor segar yang lahir dari tingkah polah para pemainnya yang seringkali konyol dan absurd, dengan atmosfer gelap dan mencekam yang menjadi ciri khas genre horor, menjadikan Tiba-Tiba Setan sebagai salah satu tontonan lokal yang paling dinanti-nantikan di musim rilis tahun 2026. Film ini menjanjikan sebuah tontonan yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pengalaman sinematik yang berbeda, di mana tawa bisa seketika berubah menjadi jeritan ketakutan. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah, siapkah para penonton menyaksikan bagaimana sebuah kekonyolan yang dibuat-buat bisa berubah menjadi kepanikan absolut yang nyata? Tiba-Tiba Setan adalah jawabannya. Film ini mengundang seluruh masyarakat untuk segera menyaksikan kelanjutan cerita menegangkan sekaligus mengocok perut ini di bioskop-bioskop kesayangan mereka. Sebuah petualangan yang dimulai dengan niat jahil justru berakhir dengan pertarungan melawan kekuatan gaib yang sesungguhnya. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi horor komedi yang akan meninggalkan kesan mendalam bagi setiap penontonnya





Ratu Felisha Antusias Jajal Komedi Horor, Ngaku Happy saat Syuting Film Tiba-Tiba SetanRatu Felisha mengaku sangat senang mendapat kesempatan bermain di film komedi horor Tiba-Tiba Setan, karena akhirnya bisa keluar dari zona nyaman horor serius.

