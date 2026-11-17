Tiara Andini bergabung dengan Iqbaal Ramadhan sebagai Brand Ambassador Momoyo dalam peluncuran White Peach Oolong Milktea di Summarecon Mall Serpong, 14 November 2026.

Tiara Andini telah secara resmi bergabung sebagai Brand Ambassador terbaru untuk Momoyo, brand minuman segar yang sangat digemari kalangan muda di Indonesia. Kolaborasi ini diumumkan secara langsung bersama Iqbaal Ramadhan, yang sebelumnya telah menjadi wajah utama dari brand tersebut. Peluncuran resmi ini dihadiri oleh lebih dari 700 penggemar setia yang memadati area atrium Summarecon Mall Serpong pada Sabtu, 14 November 2026.

Dua Wajah Baru untuk Energi Brand Momoyo

Keberadaan Tiara Andini diharapkan dapat membawa energi baru yang lebih segar, manis, dan uplifting bagi brand Momoyo. Dengan bergabungnya bintang muda inspiratif ini, brand minuman tersebut melengkapi pasangan Iqbaal Ramadhan untuk semakin mendekatkan diri dengan konsumen setia mereka. Strategi ini dirancang khusus untuk menjangkau demografi Gen Z dan Millennials secara lebih efektif. Kehadiran Tiara Andini menambah warna dan dinamika segar dalam portofolio ambassador Momoyo saat ini.

Also read Guardian Indonesia Sukses adakan Guardian Run 2026, 10.000 Peserta Hadiri di Istora Senayan

Peluncuran Rasa Baru Putih Persik Oolong

Produk unggulan yang diluncurkan pada acara spesial ini adalah White Peach Oolong Milktea, varian rasa buah dan teh yang sedang tren di kalangan anak muda. Minuman ini memadukan keharuman buah White Peach yang manis dan juicy dengan karakter teh Oolong yang ringan, wangi, dan elegan. Rasa creamy khas milktea Momoyo yang lembut menjadi ciri khas utama dalam varian terbaru ini. Produk ini sangat cocok untuk para penikmat kesegaran yang mencari rasa enak tanpa rasa yang terlalu berat atau menyengat di tenggorokan.

Keseruan Talkshow dan Interaksi Penuh Semangat

Acara yang dikemas dalam format talkshow berjudul Cerita Segar Bareng Iqbaal dan Tiara tersebut berjalan dengan sangat interaktif. Keduanya berbagi cerita perjalanan menjadi bagian dari keluarga besar Momoyo dan kesan pertama mereka saat mencoba varian baru. Keseruan berlanjut dengan sesi Product Making Show di mana Iqbaal dan Tiara meracik langsung White Peach Oolong Milktea. Mereka kemudian membagikan minuman segar tersebut kepada beberapa penggemar beruntung yang hadir di lokasi. Sesi foto bersama menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu dan menyenangkan oleh para penggemar yang hadir.

Advertisement

Kutipan Eksklusif dari Tiara dan Perwakilan Brand

Tiara Andini menyatakan bahwa dirinya sangat antusias menjadi bagian dari keluarga Momoyo. Ia mengaku sudah lama mengikuti perkembangan brand ini dan senang bisa berkolaborasi bersama Iqbaal Ramadhan. Ia berharap para penggemar akan menyukai White Peach Oolong Milktea seperti dirinya. Sementara itu, perwakilan Momoyo mengungkapkan bahwa kehadiran Tiara melengkapi semangat brand mereka. Mereka percaya kolaborasi antara Iqbaal dan Tiara akan membawa dampak positif yang besar bagi konsumen.

Ketersediaan Produk di Seluruh Outlet Indonesia

Varian White Peach Oolong Milktea secara resmi sudah tersedia di seluruh outlet Momoyo di Indonesia sejak tanggal 14 November 2026. Peluncuran ini merupakan langkah strategis Momoyo untuk terus menghadirkan inovasi rasa yang berkualitas dengan harga terjangkau. Brand minuman kekinian asal Indonesia ini terus berkomitmen menghadirkan berbagai varian minuman segar. Mulai dari milktea, fruit tea, hingga ice cream, Momoyo menjaga konsistensi rasa dan kesegarannya di setiap produk yang dijual.