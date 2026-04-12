Tiang Provider Roboh Timpa Kontrakan di Jakarta Barat, Satu Warga Luka

Sebuah tiang provider roboh dan menimpa dua rumah kontrakan di Kembangan, Jakarta Barat. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan dan satu warga terluka. Pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab insiden.

Sebuah insiden tragis terjadi di Jalan KH Hasyim, Pondok Cabe, RT 06 RW 01, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu (11/4/2026) pagi. Sebuah tiang provider telekomunikasi roboh dan menimpa dua rumah kontrakan, mengakibatkan kerusakan parah pada bangunan serta cedera ringan pada seorang warga. Peristiwa ini terjadi saat sejumlah pekerja sedang melakukan pemasangan selongsong tower, menyebabkan tiang tersebut kehilangan keseimbangan dan tumbang.

AKP Wisnu Wirawan, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat, menyatakan bahwa pihak Reskrim sedang melakukan pendalaman untuk menyelidiki penyebab pasti dari insiden ini. Saksi mata melaporkan bahwa sebelum roboh, tiang tersebut dalam proses pemasangan, kemudian tiba-tiba ambruk dan menimpa dua rumah kontrakan di kawasan tersebut. Kejadian ini menambah daftar musibah yang melibatkan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Jakarta.\Akibat robohnya tiang tersebut, satu orang warga bernama Ahmad (53) mengalami luka ringan di bagian belakang telinga. Camat Kembangan, Joko Suparno, mengonfirmasi bahwa korban telah mendapatkan perawatan medis. Joko juga menjelaskan bahwa kerugian materi akibat insiden ini masih dalam proses penghitungan karena akses ke lokasi kejadian masih sulit dan berisiko. Pihak berwenang berupaya untuk segera mendata kerugian yang dialami warga serta memastikan keamanan lokasi. Fokus utama saat ini adalah memberikan bantuan kepada korban, termasuk menyediakan tempat tinggal sementara dan memastikan penggantian kerugian yang layak. Pemerintah daerah bersama instansi terkait sedang melakukan koordinasi untuk menangani dampak dari kejadian ini secara komprehensif. Upaya percepatan penanganan akan diprioritaskan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan warga yang terkena dampak.\Penanganan pasca-insiden terus dilakukan, termasuk upaya untuk mengamankan lokasi dan membersihkan puing-puing. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap prosedur pemasangan infrastruktur telekomunikasi guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap standar keselamatan kerja, pengawasan terhadap proses instalasi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Joko Suparno menekankan pentingnya memberikan dukungan penuh kepada warga yang terdampak, termasuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya. Pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu warga mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Selain itu, langkah-langkah preventif akan diambil untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya yang mungkin timbul akibat infrastruktur yang tidak terpasang dengan benar. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan publik dan perlunya penegakan regulasi yang ketat dalam pembangunan infrastruktur





