Three passengers on MV Hondius died of Hantavirus infection, a rare but serious disease caused by a virus transmitted through contaminated air or urine from rodents. The virus can cause Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) or Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS). Preventive measures include avoiding prolonged exposure to dusty or unsanitary environments, maintaining good hygiene, and sealing any potential rodent entry points.

Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius tujuan Tenerife meninggal dunia akibat terinfeksi virus Hanta yang ditularkan hewan pengerat. Virus menyebar melalui paparan udara terkontaminasi kotoran tikus, kontak langsung, atau pembersihan area kotor tanpa alat pelindung.

Gejala awal meliputi demam dan nyeri otot yang bisa memburuk menjadi gangguan fungsi paru atau ginjal fatal. Kembali menjadi sorotan publik setelah muncul laporan adanya penumpang kapal pesiar MV Hondius tujuan Tenerife, Spanyol, yang terinfeksi virus tersebut hingga menyebabkan tiga orang meninggal dunia. Meski tergolong penyakit langka, Hantavirus tidak bisa dianggap sepele karena dapat memicu gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal dan berpotensi fatal apabila terlambat ditangani.

Pada manusia, virus ini dapat menyebabkan dua sindrom utama, yakni Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) yang menyerang paru-paru dan sistem pernapasan serta Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) yang menyerang ginjal dan pembuluh darah. Menurut dr. Rio Yansen Cikutra, Sp. PD, Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Bethsaida Hospital Gading Serpong,virus ini paling sering terjadi melalui udara yang terkontaminasi partikel dari hewan pengerat.

‘Infeksi Hantavirus paling sering terjadi melalui airborne transmission, yakni saat seseorang menghirup partikel udara yang terkontaminasi urine, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Selain itu, kontak langsung dengan sarang tikus atau menyentuh permukaan yang terkontaminasi lalu menyentuh area wajah juga meningkatkan risiko penularan,’ jelas dr. Rio. Kondisi yang berisiko menjadi langkah penting dalam pencegahan.

Beberapa kondisi berikut sebaiknya dihindari atau diwaspadai untuk meminimalkan paparan virus Hanta: Ruang tertutup yang lama tidak dibersihkan, seperti gudang, loteng, atau bangunan kosong yang berdebu Lingkungan dengan sanitasi buruk dan pengelolaan sampah yang tidak baik Aktivitas luar ruang seperti berkemah tanpa menjaga kebersihan makanan dan tempat tidur Risiko penularan meningkat ketika seseorang membersihkan area yang penuh kotoran tikus secara sembarangan. Debu yang beterbangan dapat membawa partikel virus dan terhirup ke saluran pernapasan.

Oleh sebab itu, penggunaan metode pel basah lebih dianjurkan dibanding menyapu kering yang justru membuat partikel beterbangan di udara. Selain menjaga kebersihan rumah, menutup lubang atau celah di dalam dan luar bangunan juga penting untuk mencegah tikus masuk ke area hunian maupun tempat kerja. Lingkungan yang bersih dan bebas sampah akan mengurangi kemungkinan hewan pengerat berkembang biak di sekitar manusia. Gejala Hantavirus sendiri umumnya berkembang dalam dua tahap.

Pada fase awal, penderita biasanya mengalami demam, sakit kepala hebat, nyeri otot terutama di bagian paha dan punggung, tubuh lemas, serta gangguan pencernaan seperti muntah, nyeri perut, dan diare. Namun ketika kondisi memburuk, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan serius akibat penumpukan cairan di paru-paru, disertai penurunan tekanan darah drastis hingga gangguan fungsi ginjal.

‘Jika Anda mulai merasakan gejala seperti demam tinggi yang disertai nyeri otot hebat, terutama setelah beraktivitas di lingkungan yang berisiko atau memiliki riwayat kontak dengan hewan pengerat, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan medis yang dilakukan sedini mungkin sangat krusial untuk mencegah komplikasi yang lebih berat,’ tambah dr. Rio. Meski sebagian besar kasus Hantavirus ditularkan dari hewan pengerat ke manusia, beberapa jenis tertentu seperti Andes hantavirus diketahui memiliki kemungkinan penularan antarmanusia, walaupun kasusnya sangat jarang terjadi.

Menanggapi potensi ancaman penyakit infeksi, Bethsaida Hospital Gading Serpong menyediakan layanan IGD 24 jam dan fasilitas ruang isolasi untuk penanganan pasien dengan penyakit menular





