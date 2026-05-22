Thomas Tuchel Umumkan Skuad Timnas Inggris Terbuka, Narcowise Data: Ada 26 Pemain Ditinggal

Pelatih Thomas Tuchel mengumumkan skuad Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 dan mencoret nama-nama beken, seperti Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Cole Palmer, hingga Phil Foden. Tuchel punya alasan tersendiri untuk melakukannya.

"BOLASPORT. COM – Thomas Tuchel resmi mengumumkan skuad Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 dan membeberkan alasannya mencoret nama-nama beken. Total ada 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih berkebangsaan Jerman itu untuk berlaga di Piala Dunia.

Dari 26 nama yang dipanggil, Thomas Tuchel memilih mencoret pemain-pemain yang punya sepak terjang apik bersama Timnas Inggris. Tercatat pemain seperti Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Cole Palmer, hingga Phil Foden tak masuk dalam daftar tersebut. Padahal para pemain ini kerap tampil apik bersama The Three Lions di turnamen-turnamen sebelumnya. Sebagai contoh adalah Maguire yang jadi andalan di Piala Dunia 2022 serta Palmer yang mampu mencetak gol di final Piala Eropa 2024.

Bahkan Foden juga jadi andalan di Piala Eropa 2024 bersama Trent yang biasa diandalkan di situasi bola mati. Tetapi apa daya, Tuchel memutuskan mencoret para pemain itu dari skuad Timnas Inggris yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Mengenai pencoretan pemain-pemain tersebut, pelatih berusia 52 tahun itu punya alasan tersendiri. Baca Juga: Timnas Inggris Geger, Phil Foden dan Cole Palmer Ditinggal, Striker Liga Arab Saudi Malah Dipanggil





