Thomas Tuchel Terlibat Pertengkaran Hebat dengan Pemain Portugal Saat Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026

Insiden heated antara pelatih Thomas Tuchel dan salah satu pemain Portugal memicu perdebatan luas tentang ketegangan internal tim. Sementara itu, performa Cristiano Ronaldo, keputusan taktik Luis Enrique, dan kontroversi penalti Harry Kane menjadi sorotan utama dalam laga grup yang penuh drama.

Thomas Tuchel menjadi sorotan utama setelah kamera menangkap dirinya berdebat sengit dengan salah satu pemain Portugal pada pertandingan kelompok antara Inggris dan Kroasia di Piala Dunia 2026 .

Insiden terjadi di babak kedua, ketika Tuchel terlihat mengamuk di pinggir lapangan setelah melihat kegagalan lini pertahanan tim menahan serangan lawan. Ia mendekati pemain yang sedang beristirahat, lalu mengeluarkan kata-kata keras mengenai penempatan taktik dan kurangnya intensitas dalam duel. Suasana menjadi tegang, namun asisten pelatih segera memisahkan keduanya dan pertandingan kembali berjalan. Kejadian ini memicu perbincangan luas di kalangan pengamat, media, dan suporter, yang menilai bahwa ketegangan internal tim bisa berpengaruh pada performa di turnamen sebesar ini.

Sementara itu, Portugal yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo berjuang keras melawan Republik Demokratik Kongo. Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun, memulai pertandingan sejak menit pertama. Meskipun kehadirannya memberikan dorongan moral, ia tidak mampu menembus pertahanan rapat lawan dan tidak mencetak gol. Mantan striker Inggris, Chris Sutton, memberikan analisis tajam di BBC Sport, menyoroti keputusan taktis Spanyol, Luis Enrique, yang tetap menurunkan Ronaldo hingga akhir laga.

Sutton menilai pelatih tampak enggan mengambil langkah berani dan menganggap Ronaldo kurang berperan aktif dalam pertandingan. Di sisi lain, Wayne Rooney memberi penilaian lebih netral, menyebut bahwa Ronaldo mungkin masih mencari motivasi setelah menyaksikan penampilan gemilang Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Lionel Messi pada hari sebelumnya. Kemenangan Inggris 4-2 atas Kroasia juga tidak lepas dari kontroversi. Harry Kane mendapat kritik setelah mengambil penalti yang dianggap tidak tepat, menimbulkan perdebatan tentang keputusan kapten dalam situasi krusial.

Selain itu, Declan Rice terlihat pincang dan harus digantikan, menambah beban pada skuad Inggris. Di luar lapangan, pelatih Timnas Malaysia, Peter Cklamovski, mengumumkan pengunduran dirinya tanpa penjelasan resmi, meninggalkan tim dalam kebingungan menjelang fase grup selanjutnya. Di grup lain, Norwegia dan Argentina memimpin klasemen setelah meraih kemenangan impresif, menambah ketat persaingan menuju fase gugur.

Piala Dunia 2026 terus menyajikan drama tak hanya di atas rumput hijau, tetapi juga di balik layar, menegaskan bahwa tekanan mental, keputusan taktis, dan dinamika kepelatihan menjadi faktor penentu keberhasilan tim dalam turnamen paling bergengsi ini





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